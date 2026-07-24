‘सुसाइड करने का मन करता था’, Lock Upp में अपूर्वा मुखीजा ने बयां किया दर्द, कहा- सूफी मोतीवाला ने मुझे संभाला

इस बातचीत पर सूफी मोतीवाला ने तुरंत अपूर्वा को उनके बारे में बताने से मना किया और बात को संभाला। सूफी बोले- दोस्ती वाला साल मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा समय था सूफी मोतीवाला ने भी इस बातचीत में अपनी भावनाएं शेयर कीं। उन्होंने कहा कि जब दोनों करीबी दोस्त थे, वो उनकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दौर था। उन्हें पहली बार लगा था कि मुंबई में उनका अपना एक मजबूत सोशल सर्कल है और कोई ऐसा दोस्त है, जिसके पास वो बेझिझक जा सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि दोस्ती में आई दूरी के दौरान उन्होंने अपूर्वा को काफी मिस किया।