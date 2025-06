‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ विवाद में अपूर्वा मुखीजा की मुश्किलें बढ़ीं, मकान मालिक पर लगाया गंभीर आरोप

Apoorva Mukhija’s troubles increased in ‘India’s Got Latent’ controversy:रिबेल किड उर्फ ​​अपूर्वा मखीजा इस समय रियलिटी शो The Traitors में दिख रही हैं और कुछ समय पहले ही वो ‘इंडियाज गॉट लैटेंट’शो के पैनल में रणवीर अल्लाहबादिया और आशीष चंचलानी के साथ थीं। लेकिन इस समय अपूर्वा मखीजा काफी चर्चा में बनी हुई है।