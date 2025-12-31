रेस्ट पीरियड्स और प्रोजेक्ट्स… Kalki Koechlin ने बॉलीवुड के थकाऊ वर्क कल्चर पर तोड़ी चुप्पी

कल्कि कोचलिन ने बताया, "सुबह 10 बजे शुरू होने वाला कॉल टाइम हमेशा लेट हो जाता है और रात 10 बजे के बाद भी पैक-अप नहीं होता।" उन्होंने विदेशी सेट्स के बारे में कहा कि वहां समय के नियम कड़ाई से पालन होता है, जिससे स्टार्स और क्रू मेंबर्स दोनों ही अच्छी वर्क-लाइफ बैलेंस बनाए रख पाते हैं। इस तुलना ने उन्हें और उनके साथियों को भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में सुधार की जरूरत महसूस कराई है। इतना ही नहीं, कल्कि कोचलिन ने फिल्ममेकर्स से अपील की है कि वे हॉलीवुड जैसी समयबद्ध शूटिंग शेड्यूल और नियमित आराम के समय को अपनाएं। उनका मानना है कि इससे न केवल एक्टर्स की थकान कम होगी बल्कि प्रोडक्शन की क्वालिटी भी बढ़ेगी। कल्कि खुद भी फिलहाल अपने प्रोजेक्ट्स को सोच-समझकर चुनती हैं ताकि बेहतर परफॉर्मेंस दे सकें।