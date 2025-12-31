New Year Binge Alert 2026 की OTT रिलीज लिस्ट में मिलेगा एंटरटेनमेंट का फुल डोज

OTT Releases January 2026 (सोर्स: IMDb)
OTT Releases January 2026: 2026 में नए साल के पहले हफ्ते में OTT प्लेटफॉर्म्स पर बड़ी और दमदार रिलीज का भिड़ लगने वाला है। नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, ZEE5, JioHotstar जैसे प्लेटफॉर्म्स अपनी सबसे नई और मजेदार वेब सीरीज और फिल्मों के साथ दर्शकों का मनोरंजन करने को तैयार हैं। चाहे आप कोर्टरूम ड्रामा पसंद करते हों या रोमांटिक थ्रिलर्स या फिर सच्ची घटनाओं पर बेस्ड बायोपिक्स इस साल की शुरुआत में कुछ खास देखने को मिलेगा। तो आइए जानते हैं कि कौन-कौन-सी रिलीज आपकी प्लानिंग में शामिल होनी चाहिए।
पांच ब्राजीलियन महिलाएं, जो लोकल डेटिंग से थक चुकी हैं, अपने कोरियन लॉन्ग-डिस्टेंस बॉयफ्रेंड से मिलने सियोल जाती हैं। ये डॉक्यूमेंट्री-रियलिटी सीरीज रिश्तों में कल्चर की टक्कर, परिवार की उम्मीदों और कोरियाई जीवन की चुनौतियों को दिखाती है। क्या उनका रिश्ता 22 दिनों के लिविंग ट्रायल में टिक पाएगा? ये एक दिलचस्प और असली कहानी है जो देखने लायक होगी।
स्टार्स यामी गौतम और इमरान हाशमी की लीड रोल वाली ये फिल्म एक महिला की ट्रिपल तलाक के बाद की कहानी है, जिसमें वो अपने अधिकारों के लिए कोर्ट में लड़ती है। ये कोर्टरूम ड्रामा भारत में पर्सनल लॉ और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के बीच के टकराव को चुनौती देता है। अगर आप सशक्त और सोचने पर मजबूर करने वाली फिल्में देखना पसंद करते हैं, तो ये आपकी बिंजलिस्ट में होनी चाहिए।
ड्वेन "द रॉक" जॉनसन के अभिनय में बनी ये बायोग्राफिकल ड्रामा उस MMA लीजेंड मार्क केर की कहानी है, जिसने UFC और प्राइड FC के शुरुआती दिनों में अपनी पहचान बनाई। ये फिल्म नशे की लत, अंदरूनी संघर्ष और परिवारिक समस्याओं को गहराई से दिखाती है। इसकी कहानी दिलचस्प है।
इसकी कहानी रंगन नाम के क्रिकेटर पर बेस्ड है, जिसे एक अकादमी में बेमेल खिलाड़ियों की टीम को कोचिंग करने का मौका मिलता है। खेल के जरिए जीवन में नई शुरुआत की प्रेरणा ये फिल्म छुपाए हुए इमोशन्स को जागृत करती है। तमिल भाषा की इस फिल्म में प्रेरणादायक भावनाएं हैं जो आपको जोड़े रखेंगी।
ये फिल्म रोमांटिक थ्रिलर है, इसमें एक ब्यूटी कॉलेज की छात्रा अलेख्या की कहानी है, जो अपने बॉयफ्रेंड अर्जुन के साथ भाग निकलती है, लेकिन जल्द ही उसका प्रेम जीवन खतरे में पड़ जाता है। इस थ्रिलर में रोमांस और सस्पेंस का बेहतरीन कॉम्बो देखने को मिलने वाला है।
बता दें, 2026 की शुरुआत OTT पर दमदार और विविध प्रकार की रिलीज से हो रही है। चाहे आपको रियलिटी शो पसंद हों, कोर्टरूम ड्रामा, बायोपिक्स या फिर रोमांटिक थ्रिलर, इस हफ्तो हर मूड के लिए कुछ ना कुछ खास मौजूद है। इस नए साल OTT के इन प्रीमियर्स को मिस न करें और अपने मनोरंजन का भरपूर आनंद लें।
