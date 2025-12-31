New Year Binge Alert 2026 की OTT रिलीज लिस्ट में मिलेगा एंटरटेनमेंट का फुल डोज

OTT Releases January 2026: 2026 में नए साल के पहले हफ्ते में OTT प्लेटफॉर्म्स पर बड़ी और दमदार रिलीज का भिड़ लगने वाला है। नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, ZEE5, JioHotstar जैसे प्लेटफॉर्म्स अपनी सबसे नई और मजेदार वेब सीरीज और फिल्मों के साथ दर्शकों का मनोरंजन करने को तैयार हैं। चाहे आप कोर्टरूम ड्रामा पसंद करते हों या रोमांटिक थ्रिलर्स या फिर सच्ची घटनाओं पर बेस्ड बायोपिक्स इस साल की शुरुआत में कुछ खास देखने को मिलेगा। तो आइए जानते हैं कि कौन-कौन-सी रिलीज आपकी प्लानिंग में शामिल होनी चाहिए।