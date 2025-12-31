Ikkis Screening Celebs Review: कैसी है फिल्म ‘इक्कीस’? सेलेब्स की प्रतिक्रिया आई सामने?

अमिताभ बच्चन ने X पर फिल्म ‘इक्कीस’ में अरुण खेत्रपाल के किरदार निभा रहे अगस्त्य नंदा की तारीफ की। अगस्त्य, अमिताभ बच्चन के नाती हैं। उन्होंने अगस्त्य के अभिनय को ऑनेस्ट और बैलेंस्ड बताया। उन्होंने लिखा कि जब भी अगस्त्य स्क्रीन पर आते हैं, नजरें हटाना मुश्किल हो जाता है।

पोस्ट के अंत में बिग बी ने लिखा- "फिल्म अपने प्रेजेंटेशन में, अपनी राइटिंग में और अपने डायरेक्शन में बिल्कुल परफेक्ट है। और जब यह खत्म होती है, तो खुशी और गर्व के आंसुओं से आंखें भर जाती हैं… कुछ बोल नहीं पाते… खामोशी में… वह खामोशी जो मेरी है… मेरी समझ है… किसी और की नहीं… प्यार।”