Ikkis Screening Celebs Review: कैसी है फिल्म ‘इक्कीस’? सेलेब्स की प्रतिक्रिया आई सामने?

Ikkis Screening Celebs Review: फिल्ममेकर श्रीराम राघवन की फिल्म ‘इक्कीस’, जो 1 जनवरी 2026 को रिलीज होने जा रही है, के शुरुआती रिव्यूज काफी पॉजिटिव आ रहे हैं। यह फिल्म इसलिए भी बेहद खास है क्योंकि यह दिवंगत लीजेंडरी एक्टर धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म है। इसी वजह से देओल परिवार के लिए यह अवसर बेहद इमोशनल है। फिल्म की रिलीज से पहले देओल परिवार ने मुंबई में फिल्म की कास्ट ,अपने करीबियों और स्पेशल गेस्ट्स के लिए एक स्क्रीनिंग आयोजित की।
हाल ही में मुंबई में आयोजित इस स्पेशल स्क्रीनिंग में फिल्म अगस्त्य नंदा, सिमर भाटिया, देओल परिवार साथ ही रेखा, जितेंद्र, सलमान खान, तब्बू, फातिमा सना शेख, अमीषा पटेल, जेनेलिया- रितेश देशमुख, रणदीप हुड्डा, मुकेश छाबड़ा, अनिल शर्मा, जिम्मी शेरगिल, मिका सिंह और अन्य पहुंचें। स्क्रीनिंग के दौरान धर्मेंद्र का पोस्टर देखकर सलमान खान इमोशनल हो गए, वहीं सनी देओल और बॉबी देओल भी बेहद भावुक नजर आए।
देओल परिवार के करीबी और उनके साथ कई फिल्में डायरेक्ट कर चुके अनिल शर्मा ने 'पत्रिका डॉट कॉम' से बातचीत में कहा, “बहुत अच्छा लगा। आखिरी बार धरम जी को बड़े पर्दे पर देखकर खुशी भी हुई और आंखें भी भीग गईं। सभी ने बहुत अच्छा काम किया है।”
अमिताभ बच्चन ने X पर फिल्म ‘इक्कीस’ में अरुण खेत्रपाल के किरदार निभा रहे अगस्त्य नंदा की तारीफ की। अगस्त्य, अमिताभ बच्चन के नाती हैं। उन्होंने अगस्त्य के अभिनय को ऑनेस्ट और बैलेंस्ड बताया। उन्होंने लिखा कि जब भी अगस्त्य स्क्रीन पर आते हैं, नजरें हटाना मुश्किल हो जाता है।
पोस्ट के अंत में बिग बी ने लिखा- "फिल्म अपने प्रेजेंटेशन में, अपनी राइटिंग में और अपने डायरेक्शन में बिल्कुल परफेक्ट है। और जब यह खत्म होती है, तो खुशी और गर्व के आंसुओं से आंखें भर जाती हैं… कुछ बोल नहीं पाते… खामोशी में… वह खामोशी जो मेरी है… मेरी समझ है… किसी और की नहीं… प्यार।”
प्रसिद्ध कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा ने फिल्म का विस्तार से रिव्यू किया। उन्होंने लिखा कि धरम जी को आखिरी बार बड़े पर्दे पर देखना बेहद इमोशनल अनुभव था और यह मानना मुश्किल था कि यह उनकी आखिरी फिल्म है।
उन्होंने लिखा, “You will be missed, sir.”
मुकेश छाबड़ा ने अगस्त्य नंदा (जो अपना थिएट्रिकल डेब्यू कर रहे हैं) और सिमर भाटिया का फिल्म इंडस्ट्री में स्वागत किया।
साथ ही उन्होंने विवान शाह, सिकंदर खेर की तारीफ की और जयदीप अहलावत को फिल्म का सबसे बड़ा सरप्राइज पैकेज बताया। श्रीराम राघवन को उन्होंने मास्टर फिल्ममेकर बताते हुए कहा कि उन्होंने यह फिल्म बेहद ईमानदारी से बनाई है।
फातिमा सना शेख ने फिल्म की तारीफ करते हुए लिखा, “इस फिल्म को बिल्कुल मिस मत कीजिए! ‘इक्कीस’ वाकई एक बेहद खास और अनमोल फिल्म है।” उन्होंने आगे लिखा कि ऐसा लगता है जैसे धरम जी हमसे विदा लेते हुए एक खूबसूरत तोहफा दे गए हों। “सचमुच, वह एक सच्चे लीजेंड थे।”
अभिनेत्री अमीषा पटेल ने स्क्रीनिंग के बाद अपनी खुशी शेयर की। उन्होंने इस स्पेशल स्क्रीनिंग को धर्मेंद्र जी के लिए एक श्रद्धांजलि बताया। अमीषा ने फिल्म को बेहद प्यारी और दिल को छू लेने वाली बताया और पूरी टीम को शुभकामनाएं दीं।
‘इक्कीस’ एक वॉर बायोपिक है, जो भारतीय सेना के अधिकारी अरुण खेत्रपाल के जीवन पर आधारित है।
फिल्म में अगस्त्य नंदा, धर्मेंद्र, सिमर भाटिया, जयदीप अहलावत, विवान शाह, सिकंदर खेर और दीपक डोबरियाल अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे। फिल्म का निर्देशन श्रीराम राघवन ने किया है, जबकि इसे दिनेश विजान की मैडॉक फिल्म्स ने प्रोड्यूस किया है। ‘इक्कीस’ 1 जनवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।
