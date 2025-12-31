31 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

Ikkis Screening Celebs Review: कैसी है फिल्म ‘इक्कीस’? सेलेब्स की प्रतिक्रिया आई सामने?

Ikkis Screening Celebs Review: फिल्म ‘इक्कीस’ की स्पेशल स्क्रीनिंग में सेलेब्स के भावुक रिव्यू सामने आए है, जिनमें धर्मेंद्र को लीजेंड बताया गया है और अगस्त्य नंदा के अभिनय की सराहना की गई।

3 min read
Google source verification

मुंबई

image

Saurabh Mall

Dec 31, 2025

Ikkis Movie

फिल्म ‘इक्कीस’ का पोस्टर (इमेज सोर्स: IMDb)

Ikkis Screening Celebs Review: फिल्ममेकर श्रीराम राघवन की फिल्म ‘इक्कीस’, जो 1 जनवरी 2026 को रिलीज होने जा रही है, के शुरुआती रिव्यूज काफी पॉजिटिव आ रहे हैं। यह फिल्म इसलिए भी बेहद खास है क्योंकि यह दिवंगत लीजेंडरी एक्टर धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म है। इसी वजह से देओल परिवार के लिए यह अवसर बेहद इमोशनल है। फिल्म की रिलीज से पहले देओल परिवार ने मुंबई में फिल्म की कास्ट ,अपने करीबियों और स्पेशल गेस्ट्स के लिए एक स्क्रीनिंग आयोजित की।

मुंबई में हुई स्पेशल स्क्रीनिंग, भावुक हुए सितारे

हाल ही में मुंबई में आयोजित इस स्पेशल स्क्रीनिंग में फिल्म अगस्त्य नंदा, सिमर भाटिया, देओल परिवार साथ ही रेखा, जितेंद्र, सलमान खान, तब्बू, फातिमा सना शेख, अमीषा पटेल, जेनेलिया- रितेश देशमुख, रणदीप हुड्डा, मुकेश छाबड़ा, अनिल शर्मा, जिम्मी शेरगिल, मिका सिंह और अन्य पहुंचें। स्क्रीनिंग के दौरान धर्मेंद्र का पोस्टर देखकर सलमान खान इमोशनल हो गए, वहीं सनी देओल और बॉबी देओल भी बेहद भावुक नजर आए।

यहां पढ़ें सेलिब्रिटी के रिव्यूज :

अनिल शर्मा

देओल परिवार के करीबी और उनके साथ कई फिल्में डायरेक्ट कर चुके अनिल शर्मा ने 'पत्रिका डॉट कॉम' से बातचीत में कहा, “बहुत अच्छा लगा। आखिरी बार धरम जी को बड़े पर्दे पर देखकर खुशी भी हुई और आंखें भी भीग गईं। सभी ने बहुत अच्छा काम किया है।”

अमिताभ बच्चन का पोस्ट

अमिताभ बच्चन ने X पर फिल्म ‘इक्कीस’ में अरुण खेत्रपाल के किरदार निभा रहे अगस्त्य नंदा की तारीफ की। अगस्त्य, अमिताभ बच्चन के नाती हैं। उन्होंने अगस्त्य के अभिनय को ऑनेस्ट और बैलेंस्ड बताया। उन्होंने लिखा कि जब भी अगस्त्य स्क्रीन पर आते हैं, नजरें हटाना मुश्किल हो जाता है।
पोस्ट के अंत में बिग बी ने लिखा- "फिल्म अपने प्रेजेंटेशन में, अपनी राइटिंग में और अपने डायरेक्शन में बिल्कुल परफेक्ट है। और जब यह खत्म होती है, तो खुशी और गर्व के आंसुओं से आंखें भर जाती हैं… कुछ बोल नहीं पाते… खामोशी में… वह खामोशी जो मेरी है… मेरी समझ है… किसी और की नहीं… प्यार।”

मुकेश छाबड़ा का रिव्यू

प्रसिद्ध कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा ने फिल्म का विस्तार से रिव्यू किया। उन्होंने लिखा कि धरम जी को आखिरी बार बड़े पर्दे पर देखना बेहद इमोशनल अनुभव था और यह मानना मुश्किल था कि यह उनकी आखिरी फिल्म है।
उन्होंने लिखा, “You will be missed, sir.”

मुकेश छाबड़ा ने अगस्त्य नंदा (जो अपना थिएट्रिकल डेब्यू कर रहे हैं) और सिमर भाटिया का फिल्म इंडस्ट्री में स्वागत किया।
साथ ही उन्होंने विवान शाह, सिकंदर खेर की तारीफ की और जयदीप अहलावत को फिल्म का सबसे बड़ा सरप्राइज पैकेज बताया। श्रीराम राघवन को उन्होंने मास्टर फिल्ममेकर बताते हुए कहा कि उन्होंने यह फिल्म बेहद ईमानदारी से बनाई है।

फातिमा सना शेख की प्रतिक्रिया

फातिमा सना शेख ने फिल्म की तारीफ करते हुए लिखा, “इस फिल्म को बिल्कुल मिस मत कीजिए! ‘इक्कीस’ वाकई एक बेहद खास और अनमोल फिल्म है।” उन्होंने आगे लिखा कि ऐसा लगता है जैसे धरम जी हमसे विदा लेते हुए एक खूबसूरत तोहफा दे गए हों। “सचमुच, वह एक सच्चे लीजेंड थे।”

अमीषा पटेल का रिव्यू

अभिनेत्री अमीषा पटेल ने स्क्रीनिंग के बाद अपनी खुशी शेयर की। उन्होंने इस स्पेशल स्क्रीनिंग को धर्मेंद्र जी के लिए एक श्रद्धांजलि बताया। अमीषा ने फिल्म को बेहद प्यारी और दिल को छू लेने वाली बताया और पूरी टीम को शुभकामनाएं दीं।

वॉर बायोपिक है ‘इक्कीस’

‘इक्कीस’ एक वॉर बायोपिक है, जो भारतीय सेना के अधिकारी अरुण खेत्रपाल के जीवन पर आधारित है।
फिल्म में अगस्त्य नंदा, धर्मेंद्र, सिमर भाटिया, जयदीप अहलावत, विवान शाह, सिकंदर खेर और दीपक डोबरियाल अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे। फिल्म का निर्देशन श्रीराम राघवन ने किया है, जबकि इसे दिनेश विजान की मैडॉक फिल्म्स ने प्रोड्यूस किया है। ‘इक्कीस’ 1 जनवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

ये भी पढ़ें

रिलीज से ठीक एक दिन पहले… ‘इक्कीस’ को लेकर आया इमोशनल अपडेट, धर्मेंद्र से जुड़ा है मामला?
बॉलीवुड
Ikkis Movier Update

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bollywood

Bollywood News

Entertainment

Updated on:

31 Dec 2025 09:05 pm

Published on:

31 Dec 2025 09:04 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / Ikkis Screening Celebs Review: कैसी है फिल्म ‘इक्कीस’? सेलेब्स की प्रतिक्रिया आई सामने?

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

Patrika Exclusive: अनु मलिक ने ‘पत्रिका’ को बताया- मुझे मिल गया ‘घर कब आओगे…’ का क्रेडिट

web patrika exclusive
बॉलीवुड

रेस्ट पीरियड्स और प्रोजेक्ट्स… Kalki Koechlin ने बॉलीवुड के थकाऊ वर्क कल्चर पर तोड़ी चुप्पी

Kalki Koechlin
बॉलीवुड

24 घंटे बाद सूर्यकुमार यादव मामले पर खुशी मुखर्जी ने किया बड़ा खुलासा, बताई ये सच्चाई

Khushi mukherjee big revealed on dating with suryakumar yadav she denies romantic relationship rumors
बॉलीवुड

रिलीज से ठीक एक दिन पहले… ‘इक्कीस’ को लेकर आया इमोशनल अपडेट, धर्मेंद्र से जुड़ा है मामला?

Ikkis Movier Update
बॉलीवुड

ये मुस्लिम एक्ट्रेस पहुंची उज्जैन महाकाल तो मौलाना का फूटा गुस्सा, चंदन लगाने पर बोले- कलमा पढ़ो

Bareilly Maulana Shahabuddin Razvi
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.