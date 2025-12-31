रिलीज से ठीक एक दिन पहले… ‘इक्कीस’ को लेकर आया इमोशनल अपडेट, धर्मेंद्र से जुड़ा है मामला?

सीबीएफसी ने फिल्म ‘इक्कीस’ को लेकर मेकर्स को कुछ बदलाव करने के निर्देश दिए थे। इनमें फिल्म के सेकंड हाफ में एक टैंक का नाम हटाने, भारत–पाकिस्तान संबंधों पर आधारित 15 सेकंड के एक डायलॉग को हटाने, शराब के ब्रांड नेम को ब्लर करने और एंटी-स्मोकिंग स्टैटिक जोड़ने के निर्देश शामिल थे। इन सभी बदलावों के बाद 15 दिसंबर को फिल्म ‘इक्कीस’ को U/A 13+ सर्टिफिकेट के साथ पास कर दिया गया। सीबीएफसी सर्टिफिकेट के अनुसार फिल्म की लंबाई 147.15 मिनट है, यानी 2 घंटे 27 मिनट 15 सेकंड।