31 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

रिलीज से ठीक एक दिन पहले… ‘इक्कीस’ को लेकर आया इमोशनल अपडेट, धर्मेंद्र से जुड़ा है मामला?

Dharmendra Last film Ikkis Update: दिवंगत लीजेंडरी अभिनेता धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म ‘इक्कीस’ 1st जनवरी 2026 को रिलीज हो रही है, इसको लेकर एक भावुक अपडेट आमने आया है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Saurabh Mall

Dec 31, 2025

Ikkis Movier Update

धर्मेंद्र और बॉबी देओल। ‘इक्कीस’ फिल्म का पोस्टर (इमेज सोर्स: IMDb और एक्टर इंस्टाग्राम स्क्रीनशॉट)

Ikkis Movie Latest Update: 1 जनवरी 2026 को रिलीज होने जा रही फिल्म ‘इक्कीस’ को लेकर जहां दर्शकों में जबरदस्त उत्सुकता है, वहीं देओल परिवार के लिए यह पल बेहद भावुक है। यह दिवंगत लीजेंडरी अभिनेता धर्मेंद्र की बड़े पर्दे पर आखिरी फिल्म है। अब फिल्म से जुड़ी एक इमोशनल जानकारी सामने आई है।

बॉबी देओल ने पिता धर्मेंद्र के लिए की डबिंग

बॉबी देओल, जो धर्मेंद्र के छोटे बेटे हैं,भी इस फिल्म का हिस्सा हैं। बॉबी ने फिल्म में धर्मेंद्र के किरदार के यंग-एज फेज के लिए अपनी आवाज दी है और अपने पिता के लिए कुछ संवादों की डबिंग की है।

डबिंग बनी भावुक श्रद्धांजलि

यह क्रिएटिव फैसला फिल्म और उसके किरदारों में ऑथेंटिसिटी देता है और ऑन-स्क्रीन व ऑफ-स्क्रीन रिश्तों को खूबसूरती से जोड़ता है। बॉबी की आवाज धर्मेंद्र के किरदार के युवा वर्षों को ज्यादा इंपैक्टफुल बनाती है, जिससे अलग-अलग टाइमलाइन के बीच का ट्रांजिशन और भी पर्सनल और असरदार महसूस होता है। इस कॉन्ट्रिब्यूशन के लिए फिल्म के क्रेडिट्स में बॉबी देओल को ‘स्पेशल थैंक्स’ भी दिया गया है।

‘इक्कीस’ पर सीबीएफसी अपडेट

सीबीएफसी ने फिल्म ‘इक्कीस’ को लेकर मेकर्स को कुछ बदलाव करने के निर्देश दिए थे। इनमें फिल्म के सेकंड हाफ में एक टैंक का नाम हटाने, भारत–पाकिस्तान संबंधों पर आधारित 15 सेकंड के एक डायलॉग को हटाने, शराब के ब्रांड नेम को ब्लर करने और एंटी-स्मोकिंग स्टैटिक जोड़ने के निर्देश शामिल थे। इन सभी बदलावों के बाद 15 दिसंबर को फिल्म ‘इक्कीस’ को U/A 13+ सर्टिफिकेट के साथ पास कर दिया गया। सीबीएफसी सर्टिफिकेट के अनुसार फिल्म की लंबाई 147.15 मिनट है, यानी 2 घंटे 27 मिनट 15 सेकंड।

लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल की कहानी पर आधारित है- ‘इक्कीस’

‘इक्कीस’ लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल की कहानी है, जो परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले सबसे कम उम्र के आर्मी ऑफिसर थे। फिल्म में अगस्त्य नंदा अरुण खेत्रपाल की भूमिका निभा रहे हैं, जबकि धर्मेंद्र उनके पिता के किरदार में नजर आएंगे। इसके अलावा सिमर भाटिया, जयदीप अहलावत और दीपक डोबरियाल भी अहम भूमिकाओं में दिखाई देंगे।। फिल्म को श्रीराम राघवन डायरेक्ट की है और दिनेश विजान मैडॉक फिल्म्स ने प्रोड्यूस किया है। बता दें फिल्म ‘इक्कीस’, 1 जनवरी, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

ये भी पढ़ें

Agastya Nanda : 36000 करोड़ की कंपनी! धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म के स्टार अगस्त्य नंदा के पिता कौन हैं, कपूर खानदान से नाता
लाइफस्टाइल
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bollywood

Bollywood News

धर्मेन्द्र

धर्मेंद्र

Entertainment

Upcoming Bollywood Movies

Published on:

31 Dec 2025 03:46 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / रिलीज से ठीक एक दिन पहले… ‘इक्कीस’ को लेकर आया इमोशनल अपडेट, धर्मेंद्र से जुड़ा है मामला?

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

24 घंटे बाद सूर्यकुमार यादव मामले पर खुशी मुखर्जी ने किया बड़ा खुलासा, बताई ये सच्चाई

Khushi mukherjee big revealed on dating with suryakumar yadav she denies romantic relationship rumors
बॉलीवुड

ये मुस्लिम एक्ट्रेस पहुंची उज्जैन महाकाल तो मौलाना का फूटा गुस्सा, चंदन लगाने पर बोले- कलमा पढ़ो

Bareilly Maulana Shahabuddin Razvi
बॉलीवुड

बहुत कुछ झेला… कैंसर से जंग जीत चुकी हिना खान ने अपने 13 साल के रिश्ते पर दिया इमोशनल बयान

बहुत कुछ झेला... कैंसर से जंग जीत चुकी हिना खान ने अपने 13 साल के रिश्ते पर दिया इमोशनल बयान
बॉलीवुड

विवादों के बाद सीक्वल तैयार, The Kerala Story 2 की शूटिंग हुई पूरी, रिलीज डेट से बढ़ा एक्साइटमेंट

The Kerala Story 2 Announcement
बॉलीवुड

रजत बेदी की बेटी वेरा बेदी को देख पैपराजी हुए दंग, जब पैप्स को देखकर किया ऐसा रिएक्ट, वीडियो वायरल

रजत बेदी की बेटी वेरा बेदी को देख पैपराजी हुए दंग, जब पैप्स को देखकर किया ऐसा रिएक्ट, वीडियो वायरल
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.