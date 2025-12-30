30 दिसंबर 2025,

लाइफस्टाइल

Agastya Nanda : 36000 करोड़ की कंपनी! धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म के स्टार अगस्त्य नंदा के पिता कौन हैं, कपूर खानदान से नाता

Dharmendra Last Movie Ikkis : दिवंगत स्टार धर्मेंद्र की लास्ट मूवी इक्कीस 01 जनवरी 2026 को रिलीज हो रही है। इसमें अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य नंदा डेब्यू कर रहे हैं। आइए, अगस्त्य नंदा के पिता, फैमिली की संपत्ति आदि के बारे में जानते हैं।

मुंबई

image

Ravi Gupta

Dec 30, 2025

अगस्त्य नंदा की फाइल फोटो | Photo - Nikhil Nanda/Instagram

Film ikkis Star Agastya Nanda Family Net Worth : फिल्म "इक्कीस" दिवंगत सुपरस्टार धर्मेंद्र की अंतिम मूवी (Dharmendra Last Movie Ikkis) है। यह फिल्म नए साल पर 01 जनवरी को रिलीज हो रही है। इसमें अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य नंदा डेब्यू कर रहे हैं। अगस्त्य नंदा का ना केवल बच्चन बल्कि कपूर फैमिली से भी गहरा नाता है। अब जिसका नाता बच्चन और रणबीर कपूर, करीना कपूर जैसे सितारों के घराने से हो और जिसके पिता (Agastya Nanda Father) निखिल नंदा भी देश के बिजनेस टायकून हैं तो अमीरियत के बारे में जानना तो बनता है।

आइए, जानते हैं कि अगस्त्य नंदा कितने अमीर घराने (Agastya Nanda Family net worth) से आते हैं और इनसे जुड़ी खास बातों को जानते हैं-

Agastya Nanda Father | अगस्त्य नंदा के पिता कौन हैं?

अगस्त्य नंदा के पिता का नाम निखिल नंदा और माता का नाम श्वेता बच्चन नंदा है। निखिल नंदा देश के फेमस बिजनेसमैन हैं। निखिल का जन्म साल 1974 में दिल्ली के बिजनेस घराने में हुआ। निखिल नंदा की माता का नाम रितू नंदा है।

निखिल नंदा हैं करोड़ों की कंपनी के मालिक

अगस्त्य नंदा के पिता निखिल नंदा अपने फैमिली बिजनेस (Escorts Group) को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ये कंपनी एक समय पर डूबने की कगार पर थी, पर आज उस कंपनी की मार्केट कैप 36 हजार करोड़ रुपए बताई जाती है। वहीं, 2024 के वित्तीय वर्ष में 9,200 करोड़ रेवन्यू रहा। नंदा फैमिली की लैगेसी करीब 7 हजार करोड़ रुपए की बताई जाती है।

अगस्त्य नंदा का रणबीर कपूर से क्या संबंध है?

अगस्त्य नंदा का रणबीर कपूर ही नहीं पूरी कपूर फैमिली से रिश्ता है। क्योंकि, अगस्त्य की दादी यानी निखिल नंदा की मां रितू नंदा के पिता का नाम राज कपूर है। राज कपूर बॉलीवुड के दिग्गज स्टार थे। वहीं, रितू रणबीर कपूर के पिता ऋषि कपूर की बहन भी हैं।

अगस्त्य नंदा की गर्लफ्रेंड | Agastya Nanda GF

अगस्त्य नंदा का नाम शाहरुख खान की बेटी सुहाना खाना से जुड़ा। अगस्त्य नंदा और सुहाना कई बार साथ दिखते भी हैं। हालांकि, इनकी ओर से रिलेशनशिप को कंफर्म नहीं किया गया है।

