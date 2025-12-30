Agastya Nanda : 36000 करोड़ की कंपनी! धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म के स्टार अगस्त्य नंदा के पिता कौन हैं, कपूर खानदान से नाता

Film ikkis Star Agastya Nanda Family Net Worth : फिल्म "इक्कीस" दिवंगत सुपरस्टार धर्मेंद्र की अंतिम मूवी (Dharmendra Last Movie Ikkis) है। यह फिल्म नए साल पर 01 जनवरी को रिलीज हो रही है। इसमें अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य नंदा डेब्यू कर रहे हैं। अगस्त्य नंदा का ना केवल बच्चन बल्कि कपूर फैमिली से भी गहरा नाता है। अब जिसका नाता बच्चन और रणबीर कपूर, करीना कपूर जैसे सितारों के घराने से हो और जिसके पिता (Agastya Nanda Father) निखिल नंदा भी देश के बिजनेस टायकून हैं तो अमीरियत के बारे में जानना तो बनता है।