Dharmendra Fitness Routine: 25 किलोमीटर साइकिल, पानी भरने की मेहनत और कबड्डी… जवानी के दिनों में ऐसे फिट रहते थे धर्मेंद्र

धर्मेंद्र पिछले दो दशक से शक्कर नहीं खाते थे। उन्होंने चीनी को पूरी तरह अपना दुश्मन मान लिया था, और गुड़, शहद जैसे नेचुरल स्वीटनर्स ही लेते थे। यह उनकी फिटनेस और डायबिटीज जैसी बीमारियों से बचाव के लिए बहुत फायदेमंद रहा। धर्मेंद्र खाने में कच्ची घानी का सरसों तेल, और हल्का-फुल्का देसी घी का इस्तेमाल करते थे। रिफाइंड तेलों से दूर रहना और नेचुरल फैट चुनना उनके दिल और पाचन के लिए बेहद हेल्दी रहा।