Dharmendra Fitness Routine: 25 किलोमीटर साइकिल, पानी भरने की मेहनत और कबड्डी… जवानी के दिनों में ऐसे फिट रहते थे धर्मेंद्र

Dharmendra Fitness Routine (photo- insta @aapkadharam)
Dharmendra Fitness Routine: बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता और ही-मैन कहे जाने वाले धर्मेंद्र अब हमारे बीच नहीं रहे। 89 साल की उम्र में उनका निधन हो गया, और देशभर में शोक की लहर दौड़ गई। लंबे समय से बीमार चल रहे धर्मेंद्र कुछ समय ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती भी रहे, फिर घर पर ही उनका इलाज जारी था।
उनके जाने के बाद लोग सिर्फ उनकी फिल्मों को ही नहीं, बल्कि उनकी लाजवाब फिटनेस को भी याद कर रहे हैं। इतने सालों तक एक्टिव और ऊर्जावान बने रहना किसी चमत्कार से कम नहीं था। आज जानते हैं, आखिर इतने फिट कैसे रहते थे धर्मेंद्र?
धर्मेंद्र ने एक शो में खुद बताया था कि उनकी फिटनेस जिम से नहीं, बल्कि दिनभर की मेहनत से बनी थी। बचपन में 25 किलोमीटर साइकिल चलाते थे। घर के लिए बाल्टियों में पानी भरकर लाते थे। खाली समय में कबड्डी खेलना, दौड़ना और खेतों में काम, ये सब उनके रोजमर्रा का हिस्सा था। यानी उनकी फिटनेस किसी ट्रेनर ने नहीं, बल्कि नेचुरल लाइफस्टाइल और मेहनती दिनचर्या ने बनाई।
उम्र कितनी भी हो, धरम जी कसरत छोड़ते नहीं थे। वे रोज 30 मिनट एक्सरसाइज जरूर करते थे। पारंपरिक और आधुनिक दोनों तरह की एक्सरसाइज का मिश्रण करते थे। सुबह जल्दी उठकर वर्कआउट और स्विमिंग, ये उनकी रोज की आदत थी।स्विमिंग उनकी फेफड़ों, दिल और मांसपेशियों को एक्टिव रखने में बड़ी मदद करती थी।
शहरी शोर से दूर, धर्मेंद्र अपना ज्यादा समय फार्महाउस पर बिताते थे। यहां वे खुद बागवानी, पौधे लगाना, गाय-भैंसों को चारा खिलाना, खेतों में उगाई ऑर्गेनिक सब्जियों-फलों का सेवन, यानी उनका खाना 100 प्रतिशत नेचुरल था। यही उनकी लंबी उम्र और अच्छी सेहत के बड़े कारणों में से एक था।
धर्मेंद्र पिछले दो दशक से शक्कर नहीं खाते थे। उन्होंने चीनी को पूरी तरह अपना दुश्मन मान लिया था, और गुड़, शहद जैसे नेचुरल स्वीटनर्स ही लेते थे। यह उनकी फिटनेस और डायबिटीज जैसी बीमारियों से बचाव के लिए बहुत फायदेमंद रहा। धर्मेंद्र खाने में कच्ची घानी का सरसों तेल, और हल्का-फुल्का देसी घी का इस्तेमाल करते थे। रिफाइंड तेलों से दूर रहना और नेचुरल फैट चुनना उनके दिल और पाचन के लिए बेहद हेल्दी रहा।
