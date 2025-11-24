Dharmendra Last Rites: पवन हंस श्मशान घाट में होगा धर्मेंद्र का अंतिम संस्कार, सामने आया वीडियो, कौन देगा मुखाग्नि?

धर्मेंद्र का अंतिम संस्कार (इमेज सोर्स: वायरल बिरयानी)
Dharmendra Last Rites: बॉलीवुड के जाने-माने स्टार धर्मेंद्र का 89 साल की उम्र में निधन हो गया है। रिपोर्ट्स की मानें तो एक्टर का अंतिम संस्कार मुंबई के विले पार्ले में स्थित पवन हंस श्मशान घाट में किया जाएगा।
पत्नी हेमा मालिनी का एक वीडियो भी सामने आया है, बताया जा रहा है वह पवन हंस श्मशान घाट के लिए निकली हैं। वहीं बेटी ईशा देओल को व्हाइट कपड़े में स्पॉट किया गया है।
ताजा जानकारी के मुताबिक, धर्मेंद्र के बड़े बेटे सनी देओल मुखाग्नि देंगे।
बता दें 80 साल के धर्मेंद्र को 12 नवंबर को मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई थी और कहा जा रहा था कि उनकी हालत स्थिर है और वे घर पर ठीक हो रहे हैं।
धर्मेंद्र आखिरी बार 2024 में फिल्म 'तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया' में दिखे थे। इस फिल्म में एक्टर शाहिद कपूर और कृति सनोन ने काम किया था। एक्टर अब मशहूर डायरेक्टर श्रीराम राघवन की डायरेक्ट की हुई फिल्म 'इक्कीस' में काम करने वाले हैं।
धर्मेंद्र के नाम हिंदी सिनेमा में सबसे ज्यादा हिट फिल्मों में काम करने का रिकॉर्ड है। उन्हें 2012 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। उन्होंने 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है। धर्मेंद्र ने 1960 में दिल भी तेरा हम भी तेरे से डेब्यू किया था। उन्हें पहली बार 1960 के दशक के बीच में आई मिलन की बेला, फूल और पत्थर, और आए दिन बहार के जैसी फिल्मों से लोकप्रियता मिली।
उन्होंने 1960 के दशक के आखिर से लेकर 1980 के दशक तक कई सफल बॉलीवुड में काम किया, जैसे आंखें, शिकार, आया सावन झूम के, जीवन मृत्यु, मेरा गांव मेरा देश, सीता और गीता, राजा जानी, जुगनू, यादों की बारात, दोस्त, शोले, प्रतिज्ञा, चरस, धरम वीर, चाचा भतीजा, गुलामी, हुकूमत, आग ही आग, ऐलान-ए-जंग, तहलका, अनपढ़, बंदिनी, हकीकत, अनुपमा, ममता, मझली दीदी, सत्यकाम, नया ज़माना, समाधि, रेशम की डोरी, चुपके चुपके, दिल्लगी, द बर्निंग ट्रेन, गजब, दो दिशाएं और हथियार।
इसके बाद 90 के दशक के आखिर में, वह कई सफल और मशहूर फिल्मों में कैरेक्टर रोल में दिखे, जैसे प्यार किया तो डरना क्या, लाइफ इन ए… मेट्रो, अपने, जॉनी गद्दार, यमला पगला दीवाना, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी और तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया।
