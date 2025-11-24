Dharmendra Last Rites: पवन हंस श्मशान घाट में होगा धर्मेंद्र का अंतिम संस्कार, सामने आया वीडियो, कौन देगा मुखाग्नि?

उन्होंने 1960 के दशक के आखिर से लेकर 1980 के दशक तक कई सफल बॉलीवुड में काम किया, जैसे आंखें, शिकार, आया सावन झूम के, जीवन मृत्यु, मेरा गांव मेरा देश, सीता और गीता, राजा जानी, जुगनू, यादों की बारात, दोस्त, शोले, प्रतिज्ञा, चरस, धरम वीर, चाचा भतीजा, गुलामी, हुकूमत, आग ही आग, ऐलान-ए-जंग, तहलका, अनपढ़, बंदिनी, हकीकत, अनुपमा, ममता, मझली दीदी, सत्यकाम, नया ज़माना, समाधि, रेशम की डोरी, चुपके चुपके, दिल्लगी, द बर्निंग ट्रेन, गजब, दो दिशाएं और हथियार।