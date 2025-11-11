धर्मेंद्र के जेब में नहीं थे पैसे… जब ‘हीमैन’ ने चने खाकर सड़क किनारे बेंच पर बिताई रातें

धर्मेंद्र की निजी जिंदगी भी फिल्मों से कम फिल्मी नहीं रही। उन्होंने 19 साल की उम्र में प्रकाश कौर से शादी की थी। जिनसे चार बच्चे हुए- सनी, बॉबी, विजेता और अजीता देओल। लेकिन जब धर्मेंद्र फिल्मों में आए, तो उनकी मुलाकात हेमा मालिनी से हुई और दोनों को प्यार हो गया। साल 1980 में धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी से दूसरी शादी कर ली और वो भी बिना पहली पत्नी को तलाक दिए।