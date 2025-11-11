Patrika LogoSwitch to English

धर्मेंद्र

बॉलीवुड

धर्मेंद्र के जेब में नहीं थे पैसे… जब ‘हीमैन’ ने चने खाकर सड़क किनारे बेंच पर बिताई रातें

Dharmendra Struggle Story: स्टार बनने से पहले बॉलीवुड के 'हीमैन' धर्मेंद्र को कभी चने खाकर रात गुजारनी पड़ी थी। सड़क किनारे छोटे से बेंच पर सोना पड़ा था। जानिए 51 रुपये से शुरू हुआ एक्टर का संघर्ष भरे सफर के बारे में…

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Saurabh Mall

Nov 11, 2025

Dharmendra Struggle Story

धर्मेंद्र का सफर: सड़क से लेकर सिल्वर स्क्रीन तक (इमेज सोर्स: पत्रिका)

Dharmendra Struggle Story: बॉलीवुड के ‘हीमैन’ धर्मेंद्र आज जिस मुकाम पर हैं, वहां पहुंचने के लिए उन्होंने संघर्ष की आग में खुद को तपाया है। शायद ही कोई यकीन करे कि कभी करोड़ों में खेलने (मूवी चार्ज) वाले इस सुपरस्टार की पहली फिल्म की फीस सिर्फ 51 रुपये थी।

बिना ट्रेनिंग बने स्टार

क्या आपको है? धर्मेंद्र ने एक्टिंग की कभी भी कोई ट्रेनिंग नहीं ली थी। एक वक्त था जब ‘फिल्मफेयर’ के टैलेंट हंट ने उनकी जिंदगी बदल दी। पंजाब के एक साधारण युवक ने इस प्रतियोगिता को जीता और सपनों का शहर मुंबई आ पहुंचा। लेकिन यहां सपने उतने आसान नहीं थे जितना लगता था। संघर्ष और भी ज्यादा कठिन होने वाला था।

एक इंटरव्यू में धर्मेंद्र खुलासा किया था कि वह रोज फिल्म निर्माताओं के ऑफिस के चक्कर लगाते थे, मीलों पैदल चलते। जेब में पैसे नहीं होते, तो चना खाकर सड़क किनारे या पार्क की बेंच पर सो जाते थे। मच्छर का डंक और आवारा कुत्तों के काटने का डर हमेशा बना रहता था। इन सब के बावजूद उन्होंने कभी हार नहीं मानी।

पहली फिल्म और 51 रुपये की मेहनताना

साल 1960 में डायरेक्टर अर्जुन हिंगोरानी ने उन्हें पहला ब्रेक दिया, फिल्म का नाम था ‘दिल भी तेरा हम भी तेरे’। इस फिल्म के लिए धर्मेंद्र को सिर्फ 51 रुपये मेहनताना मिले थे। मगर किसे पता था कि यही 51 रुपये वाला नौजवान आगे चलकर बॉलीवुड का ‘हीमैन’ कहलाएगा।

धर्मेंद्र की लव-लाइफ

धर्मेंद्र की निजी जिंदगी भी फिल्मों से कम फिल्मी नहीं रही। उन्होंने 19 साल की उम्र में प्रकाश कौर से शादी की थी। जिनसे चार बच्चे हुए- सनी, बॉबी, विजेता और अजीता देओल। लेकिन जब धर्मेंद्र फिल्मों में आए, तो उनकी मुलाकात हेमा मालिनी से हुई और दोनों को प्यार हो गया। साल 1980 में धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी से दूसरी शादी कर ली और वो भी बिना पहली पत्नी को तलाक दिए।

दिलचस्प बात यह है कि धर्मेंद्र की दोनों पत्नियां प्रकाश कौर और हेमा मालिनी ने अब तक सिर्फ एक बार एक ही फ्रेम में नजर आई हैं। वह तस्वीर आज भी सोशल मीडिया पर बेहद दुर्लभ मानी जाती है।

बता दें धर्मेंद्र के आज 6 बच्चे और 13 नाती-पोते हैं। उनके परिवार में किसी ने दादा की तरह फिल्मी दुनिया में कदम रखा, तो कुछ ने खुद को कैमरे से दूर रखा।

धर्मेंद्र की कहानी सिर्फ एक अभिनेता की सफलता की दास्तां नहीं है, बल्कि एक ऐसे इंसान की भी कहानी है, जिसने भूख, संघर्ष और प्यार तीनों को पूरी ईमानदारी से जिया। आज दुनिया भर में उनके करोड़ों चाहने वाले हैं।

धर्मेन्द्र

धर्मेंद्र

11 Nov 2025 06:31 pm

