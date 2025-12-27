शूटिंग के वक्त कांप उठे स्टार्स, ‘भय: द गौरव तिवारी मिस्ट्री’ से जुड़े जानें खौफनाक सच

इस सीरीज के एक्टर करण टेकर ने realhittalks के पॉडकास्ट में इसकी शूटिंग के अनुभव के शेयर कर बताया, 'हम एक दिन सिक्वेंस शूट कर रहे थे, जो गौरव तिवारी ने MTV रिएलिटी शो के साथ शूट किया था, हम उसे रीक्रिएट कर रहे थे। अब किसी भी रियलिटी शो में 7-8 कैमरे होते है, वो सारे कैमरें एक बार के लिए एक साथ फ्रिकर किए मानों जैसे कोई कमांड कर रहा हो और सबके कैमरे ग्रीन हो गए और सब एक साथ बंद हो गए। आमतौर पर ऐसा तब होता है जब आपके पास कोई नेगेटिव एनर्जी होती है। तो वहां मौजूद सभी लोग डर गए और प्रोड्यूसर ने बोला, आज के लिए शूटिंग बंद करते है, क्योंकि हमें रिस्क नहीं लेना था।