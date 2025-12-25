Netflix से Prime तक हलचल, OTT पर मौजूद है ये धमाकेदार फिल्में–सीरीज, जो करेंगी आपको फुल एंटरटेन

Netflix से Prime तक हलचल ( सोर्स: x)
Trending Series And Movies: जब से ओवर द टॉप यानी OTT आया है, तबसे इंटरटेनमेंट में जरा भी कमी नहीं आई है, बड़े पर्दे पर रिलीज होने वाली फिल्में बॉक्सऑफिस से उतरने के बाद सीधे इन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर दस्तक देती हैं। बता दें, बॉक्सऑफिस की जगह अब दर्शक घर बैठे ही अलग-अलग वेब सीरीज और फिल्मों का भरपूर आनंद ले रहे हैं और इस साल थ्रिलर, ड्रामा, रोमांस और सामाजिक कहानियों का एक बेहतरीन कॉम्बो दर्शकों को देखने को मिला है।
दरअसल, 'तेहरान' और 'टेस्ट' जैसे रोमांचक टाइटल्स से लेकर 'आप जैसा कोई नहीं' और 'मिसेज' जैसी दिल को छू लेने वाली फिल्मों तक, नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम वीडियो और ZEE5 जैसे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स ने दर्शकों को ताजे और विविध कंटेंट से जोड़े रखा। अगर आपने इनमें से कोई शानदार फिल्म मिस कर दी है, तो यहां 2025 की वो सात भारतीय ओटीटी फिल्में हैं, जिन्हें आपको जरूर देखना चाहिए…
आर माधवन और फातिमा सना शेख अभिनीत ये रोमांटिक कॉमेडी मॉडर्न लव के पितृसत्तात्मक दोहरे मापदंडों और अकेलेपन को खूबसूरती से दर्शाती है। कहानी एक रूढ़िवादी संस्कृत प्रोफेसर और एक मॉडर्न फ्रेंच टीचर के प्यार में पड़ने और समाज व परिवारों की उम्मीदों का सामना करने के इर्द-गिर्द घूमती है, क्योंकि उनका प्यार परवान चढ़ता है।
जॉन अब्राहम स्टारर ये एक जियोपॉलिटिकल स्पाई थ्रिलर है, जो 2012 में दिल्ली में हुए इजराइली बम धमाकों की जांच कर रहे दिल्ली स्पेशल सेल के एक अधिकारी की कहानी बताती है। ये फिल्म एक सच्ची घटना पर अधारित फिल्म है।
बोमन ईरानी, अविनाश तिवारी और श्रेया चौधरी के द्वारा अभिनीत ये फिल्म एक शांत और दिल को छू लेने वाली कहानी है, जो पिता-बेटे के जटिल रिश्ते को दर्शाती है। मां की अचानक मृत्यु के बाद एक संघर्षरत आर्किटेक्ट और उसके पुराने विचारों वाले पिता को एक साथ रहने पर मजबूर होना पड़ता है, इसकी कहानी आपको भावुक कर सकती है।
सान्या मल्होत्रा अभिनीत ये 'स्लाइस-ऑफ-लाइफ' फिल्म ऋचा नाम की एक भावुक डांसर और कोरियोग्राफर की जिंदगी को दिखाती है। वो एक रूढ़िवादी परिवार में अपनी अरेंज मैरिज के दौरान सामाजिक नियमों और पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाने की कोशिश करती है। ये 2021 की मलयालम फिल्म 'द ग्रेट इंडियन किचन' का रीमेक है, ये फिल्म पहचान, परिवार और आत्म-खोज जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर केंद्रित है।
वेनिस फिल्म फेस्टिवल में अपनी शुरुआत के 2 साल बाद, फिल्ममेकर करण तेजपाल की 'स्टोलन' आखिरकार प्राइम वीडियो पर प्रीमियर हुई। ये एक रोमांचक सर्वाइवल थ्रिलर है, जो दो भाइयों की कहानी है, जो एक आदिवासी महिला के बच्चे को चोरी होते हुए देखते हैं। सच्चाई का पता लगाने में उसकी मदद करने की उनकी कोशिश तब खतरनाक मोड़ ले लेती है, इसकी स्टोरी काफी दमदार है।
ये तमिल स्पोर्ट्स साइकोलॉजिकल थ्रिलर एक MIT शिक्षित वैज्ञानिक, एक स्कूल टीचर और रिटायरमेंट के करीब एक फेमस क्रिकेटर की जिंदगी के इर्द-गिर्द घूमती है। चेन्नई में एक हाई-स्टेक्स इंटरनेशनल क्रिकेट मैच के दौरान उनके नैतिक और मानवीय फैसलों की परीक्षा होती है। अपनी धीमी गति के बाद, फिल्म को नयनतारा, आर माधवन और सिद्धार्थ के शानदार अभिनय के लिए सराहा गया है।
नवाजुद्दीन सिद्दीकी अभिनीत ये बायोग्राफिकल फिल्म कोस्टा फर्नांडिस नाम के एक ईमानदार अधिकारी की वास्तविक जीवन की कहानी पर बेस्ड है, जो गोवा में भ्रष्ट राजनेताओं से जुड़े एक बड़े सोने की तस्करी के सिंडिकेट का भंडाफोड़ करता है। इंसाफ के लिए उसकी ये लड़ाई तब और बढ़ जाती है जब एक रेड के दौरान वो आत्मरक्षा में गलती से एक गैंग सदस्य को मार देता है। इसके बाद ड्रामा आपको अंत तक बांधे रखेगा।
बता दें, 2025 भारतीय ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ, जिसने दर्शकों को हर जॉनर में बेहतरीन कहानियां और दमदार परफॉर्मेंस दीं। अगर आप अभी तक इन फिल्मों से चूक गए हैं, तो इन्हें अपनी वॉचलिस्ट में जरूर शामिल करें।
