Netflix से Prime तक हलचल, OTT पर मौजूद है ये धमाकेदार फिल्में–सीरीज, जो करेंगी आपको फुल एंटरटेन

Trending Series And Movies: जब से ओवर द टॉप यानी OTT आया है, तबसे इंटरटेनमेंट में जरा भी कमी नहीं आई है, बड़े पर्दे पर रिलीज होने वाली फिल्में बॉक्सऑफिस से उतरने के बाद सीधे इन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर दस्तक देती हैं। बता दें, बॉक्सऑफिस की जगह अब दर्शक घर बैठे ही अलग-अलग वेब सीरीज और फिल्मों का भरपूर आनंद ले रहे हैं और इस साल थ्रिलर, ड्रामा, रोमांस और सामाजिक कहानियों का एक बेहतरीन कॉम्बो दर्शकों को देखने को मिला है।