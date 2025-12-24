बाप की उम्र के शख्स से रोमांस, OTT पर आ रही है ये मजेदार इश्क की कहानी

De De Pyaar De 2 OTT Release Date: बॉलीवुड की सुर्खियों में रही ये रोमांटिक कॉमेडी फिल्म 'दे दे प्यार दे 2' अपनी रिलीज के बाद दर्शकों के बीच चर्चा में रहीं। इस फिल्म में अजय देवगन और रकुल प्रीत सिंह लीड रोल में नजर आए है। दरअसल, ये फिल्म 14 नवंबर 2025 को थिएटर में आई थी। साल 2019 की हिट फिल्म 'दे दे प्यार दे' का ये सीक्वल है, जो एक नए जमाने की मस्ती भरी और इमोशनल कर देने वाली प्रेम कहानी को प्रेजेंट करता है।