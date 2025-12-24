24 दिसंबर 2025,

बाप की उम्र के शख्स से रोमांस, OTT पर आ रही है ये मजेदार इश्क की कहानी

OTT Release Date: OTT प्लेटफॉर्म पर एक नई और मजेदार इश्क की कहानी आने वाली है, जिसमें अजय देवगन और रकुल प्रीत सिंह लीड में नजर आए है, जो काफी मजेदार है।

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Dec 24, 2025

बाप की उम्र के शख्स से रोमांस, OTT पर आ रही है ये मजेदार इश्क की कहानी

De De Pyaar De 2 (सोर्स:X )

De De Pyaar De 2 OTT Release Date: बॉलीवुड की सुर्खियों में रही ये रोमांटिक कॉमेडी फिल्म 'दे दे प्यार दे 2' अपनी रिलीज के बाद दर्शकों के बीच चर्चा में रहीं। इस फिल्म में अजय देवगन और रकुल प्रीत सिंह लीड रोल में नजर आए है। दरअसल, ये फिल्म 14 नवंबर 2025 को थिएटर में आई थी। साल 2019 की हिट फिल्म 'दे दे प्यार दे' का ये सीक्वल है, जो एक नए जमाने की मस्ती भरी और इमोशनल कर देने वाली प्रेम कहानी को प्रेजेंट करता है।

OTT पर आ रही है ये मजेदार इश्क की कहानी

इस फिल्म की कहानी की बात करें तो, 51 साल के आशीष (अजय देवगन) और 27 वर्षीय आयशा (रकुल प्रीत सिंह) की शादी की तैयारी के दौरान रोमांस दिखाई गई है। लंदन में बसे इस जोड़े की कहानी में कई मजेदार और भावुक पल हैं, जहां आयशा अपने माता-पिता से आशीष को छुपाने की कोशिश करती है। तो वहीं, जब आयशा के पिता राकेश (आर माधवन) को आशीष की असल उम्र का पता चलता है, तब मजेदार और उलझाऊ स्थितियां आ जाती हैं।

कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब राकेश अपनी बेटी को आशीष से दूर रखने के लिए एक साजिश रचते हैं और आयशा के बचपन के दोस्त आदित्य (मीजान जाफरी) को अपनी योजना में शामिल कर लेते हैं। इसके बाद कहानी में कई घटना घुमावदार मोड़ आता हैं, जो दर्शकों के लिए मजेदार है, ये आपको देखनी चाहिए।

150 करोड़ के बजट में बनी है ये फिल्म

बता दें, फिल्म का निर्देशन अंशुल शर्मा ने किया है, जबकि स्किप्ट राइटर तरुण जैन और लव रंजन है। इस फिल्म में अजय देवगन, रकुल प्रीत सिंह के अलावा आर माधवन, गौतमी कपूर, मीजान जाफरी, जावेद जाफरी, इशिता दत्ता, तरुण गहलोत, संजीव सेठ भी मेन रोल में नजर आए हैं। साथ ही, पिछली फिल्म की दिग्गज अभिनेत्री तब्बू की भी एक झलक देखने को मिलती है, जो इसे और भी खास बनाती है।

दरअसल, ये फिल्म 150 करोड़ के बजट में बनी है और बॉक्स ऑफिस पर 74.21 करोड़ रुपये की कमाई की। हालांकि ये फिल्म दर्शकों का दिल जीतने में कामयाब रही है और खुशखबरी ये है कि अब ये फिल्म OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर जल्द ही उपलब्ध होने वाली है। फिल्म के मेकर्स ने इसकी टीम के जरिए इसे 9 जनवरी 2026 को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम करने वाले है। तो अगर आप रोमांटिक कॉमेडी और हल्के-फुल्के मनोरंजन के शौकीन हैं, तो ये फिल्म आपके लिए बेहतरीन आप्शन हो सकता है।

संबंधित विषय:

Entertainment

Published on:

24 Dec 2025 05:04 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / बाप की उम्र के शख्स से रोमांस, OTT पर आ रही है ये मजेदार इश्क की कहानी

