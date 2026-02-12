सलमान खान के जीजा आयुष शर्मा को जान से मारने की मिली धमकी, जांच शुरू

तो वहीं, बॉलीवुड फिल्मों के फेमस निर्देशक रोहित शेट्टी के जुहू स्थित घर के बाहर भी फायरिंग जैसी चिंताजनक घटना हुई है। वहां करीब 5 राउंड फायरिंग की गई थी, जिससे सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया। इस घटना की भी पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। बता दें, पुलिस लगातार सुरक्षा कड़ी करते हुए अपराधियों तक पहुंच बनाने की कोशिश कर रही है ताकि ऐसी धमकियों के पीछे की साजिशों का पर्दाफाश हो और स्टार्स सुरक्षित रह सकें। हालांकि इस तरह की धमकियां फिल्म जगत में शांति के लिए चिंता का विषय हैं।