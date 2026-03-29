‘डोनाल्ड ट्रंप हमारी रसोई में घुस आए हैं’, ट्विंकल खन्ना ने ‘Pearl Harbor’ को लेकर Trump पर कसा तंज, पोस्ट हुआ वायरल

Twinkle Khanna Post on Donald Trump: बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार की पत्नी और एक्ट्रेस ट्विंकल खन्ना सोशल मीडिया पर भी बहुत एक्टिव रहती हैं और वो देश और दुनिया में चले रहे ट्रेंडिंग मुद्दों पर बेबाकी से अपनी बात रखती हैं। फिर चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी हुई हो, पेरेंटिंग से रिलेटेड हो या फिर वर्तमान में चल रहे युद्ध पर हो। भले ही उन्होंने अपने करियर की शुरुआत्त फिल्मों से की हो, लेकिन आज वो एक जानी-मानी राइटर बन चुकी हैं। और आज भी वो अपने एक पोस्ट को लेकर सुर्खियां बटोर रहीं हैं, जिसमें ट्विंकल ने डोनाल्ड ट्रंप के साथ-साथ पर्ल हार्बर का जिक्र किया। सोशल मीडिया पर ट्विंकल का ये पोस्ट वायरल हो चुका है और चर्चा बटोर रहा है। आइए जानते हैं ट्विंकल खन्ना ने अपनी पोस्ट में ऐसा क्या लिखा?