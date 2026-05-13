ट्रैफिक पुलिस ने रोका तो राकेश बेदी बोले- ‘चालान मत काट देना’, वायरल वीडियो

बता दें, ड्यूटी पर मुस्तैद उन अधिकारियों के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई, जिसमें वे धुरंधर में राकेश की दमदार परफॉर्मेंस के कायल थे और इस अचानक मुलाकात ने उन्हें बेहद खुश कर दिया। एक अधिकारी ने झट से आगे बढ़कर हाथ मिलाया और बोले, "ये दमदार पिक्चर है धुरंधर!" उन्होंने बताया कि उन्होंने ये फिल्म थिएटर में देखी थी और इसका हर पल उन्हें याद है। तो दूसरे अधिकारी भी पीछे नहीं रहे, वे भी बातचीत में शामिल हो गए और राकेश जी के साथ सेल्फी खिंचवाने का मौका नहीं छोड़ा।