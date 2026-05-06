‘कितना झूठ बोलती है ये’, ‘धुरंधर 2’ एक्टर राकेश बेदी ने नोरा फतेही के लिए क्यों कहा ऐसा?

एक्टर राकेश बेदी ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर करते हुए बताया कि वो भारत की सबसे बड़ी सेंसेशन नोरा फतेही के साथ शूटिंग कर रहे हैं। साथ ही, वीडियो में नोरा पास आती हैं और कहती हैं कि वो राकेश के साथ काम करके बहुत खुश हैं और उन्होंने सेट पर धमाल मचा दिया हैं। नोरा फतेही ने ये भी कहा कि उन्होंने राकेश के डांस मूव्स से मुकाबला करने की पूरी कोशिश की। उनके अनुसार इस गाने में बहुत अच्छी वाइब है और हर शादी में ये गाना बजनेवाला है। इतना ही नहीं, राकेश ने अपने चिरपरिचित मजाकिया अंदाज में कहा, "ये कितना झूठ बोलती है!" जिस पर नोरा जोर से हंस पड़ीं और कहा कि वो बिल्कुल सच बोल रही हैं।