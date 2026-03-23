अश्लील गाना नोरा फतेही के लिए बना जी का जंजाल, होगी डिपोर्ट? मंत्रालय पहुंची 10 वकीलो की टीम

भारी ट्रोलिंग और कानूनी धमकियों के बीच नोरा फतेही ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो जारी कर अपनी सफाई दी है। नोरा का कहना है कि उन्होंने यह गाना तीन साल पहले कन्नड़ भाषा में शूट किया था और उन्हें इसके हिंदी अनुवाद के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उन्होंने भावुक होते हुए कहा, "मैंने इस गाने के लिए इसलिए हां कहा था क्योंकि यह एक बड़ी फिल्म थी और इसमें संजय दत्त जैसे दिग्गज कलाकार थे। मुझे नहीं पता था कि बाद में इसके बोलों को इस तरह पेश किया जाएगा।" फिलहाल, गृह मंत्रालय की ओर से इस याचिका पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन नोरा के लिए आने वाले दिन काफी चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं।