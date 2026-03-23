औकात से बहुत दूर… ‘धुरंधर’ को लेकर असली चौधरी असलम की पत्नी का बड़ा बयान, बोलीं- उनकी जिंदगी…

बीबीसी (BBC) के साथ एक खास बातचीत में नौरीन असलम ने कई दिलचस्प राज खोले। उन्होंने बताया कि वह खुद और उनके दिवंगत पति चौधरी असलम, दोनों ही संजय दत्त के बहुत बड़े फैन थे। नौरीन ने कहा, "संजय दत्त एक कमाल के अभिनेता हैं, वह लीजेंडरी हैं। मैं उनकी फैन थी और आज भी हूं। फिल्म 'धुरंधर 2' में चौधरी असलम का किरदार उन पर काफी जच रहा है।" उन्होंने एक खास सीन का जिक्र करते हुए कहा कि जब फिल्म में संजय दत्त अपनी आंखें उठाकर देखते हैं, तो वह पल बिल्कुल असली चौधरी असलम की याद दिला देता है। नौरीन ने यह भी बताया कि उनके पति को संजय दत्त की फिल्म 'खलनायक' बेहद पसंद थी। वह अक्सर कहते थे कि संजू बाबा उस रोल में सबसे बेहतरीन लगे थे।