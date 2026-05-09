प्रेमानंद महाराज के चरणों में झुके सिद्धार्थ गुप्ता, दिव्य आशीर्वाद लेते हुए एक्टर का वीडियो वायरल

बता दें, फिल्म "कृष्णावतारम" का निर्देशन हार्दिक गज्जर ने किया है। इस फिल्म में सिद्धार्थ गुप्ता ने भगवान कृष्ण की रोल में है। इसके अलावा, संस्कृति जयना ने सत्यभामा के किरदार को जीवंत किया है, सुष्मिता भट्ट ने राधा का अवतार दिखाया है और निवासिनी कृष्णन रुक्मिणी के रोल में हैं। इसके अलावा, गोविंद नामदेव वासुदेव के रूप में, जरीना वहाब देवकी के किरदार में, आशुतोष राणा नारद के तौर पर, और कुमुद मिश्रा कंस के किरदार में हैं और ये फिल्म 7 मई को बॉक्सऑफिस में रिलीज हुई, दर्शकों और क्रिटिक्स से सकारात्मक प्रतिक्रिया पा रही है।