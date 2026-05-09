Daadi Ki Shaadi Box Office Collection: पहले ही दिन नीतू कपूर की ‘दादी की शादी’ की सिट्टी-पिट्टी हुई गुम, लाखों में सिमटी कमाई

सैकनिल्क के आंकड़ों के मुताबिक फिल्म ने ओपनिंग डे पर सिर्फ 60 लाख की ही कमाई की है। वहीं ग्रॉस कलेक्शन की बात करें इसने 72 लाख का आंकड़ा छुआ है। फिल्म में कपिल शर्मा, नीतू कपूर, रिद्धिमा कपूर साहनी जैसे कलाकार नजर आ रहे हैं। इस फिल्म को पहले दिन कुल 1789 शोज मिले थे। फिलहाल रितेश देशमुख की 'राजा शिवाजी' और अक्षय कुमार की भूत बंगला भी सिनेमाघरों में लगी हुई है। इसके अलावा रणवीर सिंह की 'धुरंधर 2' के थोड़े बहुत शोज अब भी चल रहे हैं।