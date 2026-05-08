Daadi Ki Shaadi Review: बिना शोर-शराबे के रिश्तों की अहमियत सिखा जाती है फिल्म, कहानी में भरपूर इमोशन्स लेकिन लंबे खिचे कुछ सीन

सबसे पहले फिल्म की कहानी की बात करें तो हम और आपके जैसा ही एक नॉर्मल परिवार दिखाया गया है। एक आम परिवार की ही तरह हर कोई एक दूसरे से अलग-अलग विचार रखता है। हालांकि भूचाल तब आ जाता है जब अचानक परिवार को पता चलता है कि दादी दोबारा शादी करना चाहती है। इसके बाद वहीं हर कोई अपना-अपना अलग विचार रखता है। कोई मजाक उड़ाता है तो कोई समर्थन करता है। कहानी में बड़ी ही खूबसूरती के साथ परिवार में नजर आने वाले प्यार, क्लेश और अपनेपन को दिखाया हुआ है। फिल्म रिश्तों की अहमियत के साथ-साथ ये भी सिखा जाती है कि प्यार किसी भी उम्र में किया जा सकता है। जीवनसाथी किसी भी उम्र में मिल सकता है।