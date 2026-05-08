मैं जिंदा हूं! अपनी मौत की खबर सुन हक्के-बक्के रह गए शक्ति कपूर, गुस्से में बोले- अब कानूनी कार्रवाई करूंगा

शक्ति कपूर ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर वीडियो साझा करते हुए कहा कि उनके निधन की खबर पूरी तरह फर्जी है। उन्होंने फैंस से अपील की कि बिना सच्चाई जाने किसी भी खबर पर भरोसा न करें। वीडियो में अभिनेता काफी नाराज नजर आए और उन्होंने कहा कि इस तरह की अफवाहें सिर्फ कलाकार ही नहीं बल्कि उनके पूरे परिवार को मानसिक रूप से परेशान कर देती हैं।