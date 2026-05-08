मैं जिंदा हूं! अपनी मौत की खबर सुन हक्के-बक्के रह गए शक्ति कपूर, गुस्से में बोले- अब कानूनी कार्रवाई करूंगा

Shakti Kapoor Death Rumours (सोर्स- एक्स)
Shakti Kapoor Death Rumours: बॉलीवुड में अपने खतरनाक विलेन और जबरदस्त कॉमिक अंदाज से पहचान बनाने वाले दिग्गज अभिनेता शक्ति कपूर एक बार फिर सोशल मीडिया की फर्जी खबरों का शिकार हो गए हैं। इंटरनेट पर अचानक उनके निधन की खबर वायरल होने लगी, जिसके बाद फैंस से लेकर फिल्म इंडस्ट्री तक में हड़कंप मच गया।
कई लोगों ने सोशल मीडिया पर श्रद्धांजलि तक देना शुरू कर दिया। लेकिन कुछ ही घंटों बाद खुद शक्ति कपूर सामने आए और उन्होंने इन खबरों को पूरी तरह झूठा बताते हुए अफवाह फैलाने वालों पर जमकर नाराजगी जाहिर की।
शक्ति कपूर ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर साफ कहा कि वह पूरी तरह स्वस्थ हैं और ऐसी झूठी खबरें फैलाने वालों के खिलाफ अब कानूनी कदम उठाएंगे। उनका गुस्सा वीडियो में साफ दिखाई दे रहा था।
शक्ति कपूर ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर वीडियो साझा करते हुए कहा कि उनके निधन की खबर पूरी तरह फर्जी है। उन्होंने फैंस से अपील की कि बिना सच्चाई जाने किसी भी खबर पर भरोसा न करें। वीडियो में अभिनेता काफी नाराज नजर आए और उन्होंने कहा कि इस तरह की अफवाहें सिर्फ कलाकार ही नहीं बल्कि उनके पूरे परिवार को मानसिक रूप से परेशान कर देती हैं।
उन्होंने कहा कि लोग सोशल मीडिया पर बिना जांच-पड़ताल किए किसी भी खबर को तेजी से शेयर कर देते हैं, जिसका असर परिवार और करीबी लोगों पर पड़ता है। शक्ति कपूर ने साफ शब्दों में कहा कि वह इस मामले को हल्के में नहीं लेंगे।
अभिनेता ने संकेत दिए कि अब वह इस मामले में कानूनी कार्रवाई करेंगे। उन्होंने कहा कि इंटरनेट पर झूठी खबर फैलाने वाले लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई जाएगी। शक्ति कपूर का कहना है कि किसी के बारे में मौत जैसी झूठी खबर फैलाना बेहद गैरजिम्मेदाराना हरकत है।
बॉलीवुड में पिछले कुछ वर्षों में कई कलाकार इस तरह की फेक डेथ न्यूज का शिकार हो चुके हैं। सोशल मीडिया के दौर में अफवाहें इतनी तेजी से फैलती हैं कि कुछ ही मिनटों में लाखों लोग उसे सच मान लेते हैं। यही वजह है कि अब कई सितारे ऐसे मामलों में कानूनी रास्ता अपनाने लगे हैं।
शक्ति कपूर हिंदी सिनेमा के उन कलाकारों में गिने जाते हैं जिन्होंने अपने करियर में हर तरह के किरदार निभाए। 80 और 90 के दशक में उन्होंने खलनायक के तौर पर जबरदस्त लोकप्रियता हासिल की। उनकी आवाज, डायलॉग डिलीवरी और अलग अंदाज ने उन्हें बॉलीवुड का चर्चित विलेन बना दिया।
हालांकि बाद में उन्होंने कॉमेडी किरदारों में भी खूब नाम कमाया। ‘राजा बाबू’, ‘अंदाज अपना अपना’, ‘कुली नंबर 1’, ‘हीरो नंबर 1’ और ‘चालबाज’ जैसी फिल्मों में उनकी कॉमिक टाइमिंग को आज भी याद किया जाता है। उन्होंने अपने लंबे फिल्मी सफर में 100 से ज्यादा फिल्मों में काम किया और हर पीढ़ी के दर्शकों के बीच खास पहचान बनाई।
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