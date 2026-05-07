नंदमुरी बालकृष्ण के साथ विवादित सीन पर उर्वशी रौतेला ने दिया बयान, अभिनेता के साथ रिश्ते को लेकर कही ये बात

अब उर्वशी रौतेला ने इस पूरे मामले पर अपनी राय रखी है। 'रेडियो नशा' के साथ बात करते हुए उन्होंने बताया कि इंटरनेट पर कई बार चीजों को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया जाता है। उनके मुताबिक, सेट पर काम करने का अनुभव बिल्कुल अलग था और बालकृष्ण असल जिंदगी में बेहद मजाकिया और एनर्जेटिक इंसान हैं। उर्वशी ने कहा कि लोग उन्हें अक्सर गंभीर या गुस्सैल समझ लेते हैं, लेकिन जो लोग उनके करीब होते हैं, वे जानते हैं कि उनका स्वभाव काफी सरल और बच्चों जैसा है।