Dhurandhar 2 Box Office Record: क्या टूट जाएगा ‘दंगल’ का ऐतिहासिक रिकॉर्ड? कई देशों में बैन, फिर भी बॉक्स ऑफिस पर तूफान बनी ‘धुरंधर 2’

‘धुरंधर 2’ पहुंची ‘दंगल’ के रिकॉर्ड के बेहद करीब। (फोटो सोर्स: IMDb)
Dhurandhar 2 Box Office Record: रणवीर सिंह की बहुचर्चित फिल्म ‘धुरंधर 2’ वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त धूम मचा रही है। यह फिल्म न केवल इस साल की सबसे बड़ी भारतीय फिल्मों में से एक बनकर उभरी है, बल्कि आमिर खान की ‘दंगल’ द्वारा बनाए गए लंबे समय से चले आ रहे वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ने के बेहद करीब भी पहुंच गई है।
इस उपलब्धि को और भी आश्चर्यजनक बनाने वाली बात यह है कि खबरों के मुताबिक ‘धुरंधर 2’ को कई देशों बहरीन, कुवैत, ओमान,कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात खाड़ी दक्षिण के साथ-साथ पाकिस्तान और चाइना भी रिलीज नहीं हुई थी। इन देशों के सेंसर बोर्ड ने फिल्म को रिलीज की अनुमति नहीं दी, क्योंकि उनका मानना था कि इसमें पाकिस्तान विरोधी कंटेंट और भारत-पाकिस्तान से जुड़े संवेदनशील राजनीतिक मुद्दे दिखाए गए हैं। इन प्रतिबंधों के कारण इसकी अंतरराष्ट्रीय रिलीज सीमित हो गई। इस सब के बावजूद, फिल्म रिलीज के 48 दिनों के बाद भी सिनेमाघरों पर अपना दबदबा बनाए हुए है।
2016 में रिलीज हुई ‘दंगल’ भारतीय सिनेमा के लिए एक ऐतिहासिक ब्लॉकबस्टर साबित हुई। नितेश तिवारी द्वारा निर्देशित और आमिर खान स्टारर इस स्पोर्ट्स ड्रामा ने दुनिया भर में, खासकर चीन में रिलीज होने के बाद, जबरदस्त कमाई की। इसके साथ ही कमाई के मामले में इस फिल्म ने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है। रिलीज के 12 सालों बाद भी, ‘दंगल’ का वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड अभी तक बरकरार है।
फिल्म ने चीनी दर्शकों के बीच धूम मचा दी और वर्ल्डवाइड 1900 करोड़ रुपये से अधिक की कमाई की, जिससे यह अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में से एक बन गई। फिल्म ने वर्ल्डवाइड करीब 2,070 करोड़ रुपये (लगभग 300-340 मिलियन डॉलर) की कमाई कर इतिहास रच दिया था। ‘दंगल’ भारतीय सिनेमा की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली पहली भारतीय फिल्म बनी थी। फिल्म ने अकेले चीन में लगभग 1,400 करोड़ रुपये (216.2 मिलियन डॉलर) से ज्यादा का कारोबार किया था, जिसने इसके कलेक्शन को 2,000 करोड़ के पार पहुंचाया।
अब आदित्य धर और रणवीर सिंह की ‘धुरंधर 2’ को लेकर चर्चा है कि यह फिल्म ‘दंगल’ का ऐतिहासिक रिकॉर्ड तोड़ने के बेहद करीब पहुंच चुकी है।
बिज़नेस रिपोर्टों के अनुसार, 'धुरंधर 2' अब 'दंगल' के वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को पार करने से बस कुछ सौ करोड़ रुपये (लगभग 280-270 करोड़ रुपये) दूर है। फिल्म ने भारत के साथ-साथ विदेशों में भी, जहां-जहां यह रिलीज हुई है, असाधारण प्रदर्शन किया है। sacnilk की रिपोर्ट के मुताबिक, रणवीर सिंह की 'धुरंधर 2' रिलीज के 48 दिनों में 1,790.17 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर चुकी है।
रणवीर सिंह के दमदार अभिनय, भव्य एक्शन दृश्यों और मजबूत एडवांस बुकिंग ने फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर अपना दबदबा बनाए रखने में मदद की है।
ट्रेड एनालिस्ट्स का मानना है कि अगर 'धुरंधर 2' बॉक्स ऑफिस पर इसी तरह कमाई करती रही तो जल्द ही वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस के इतिहास में सबसे बड़ी भारतीय ब्लॉकबस्टर फिल्म बन सकती है और दंगल को पछाड़ सकती है।
रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन के बावजूद, 'धुरंधर 2' विवादों में भी घिर गई है। खबरों के अनुसार, फिल्म को इसके राजनीतिक विषयों और हिंसक कंटेंट के कारण कई देशों में बैन या लिमिटेड स्क्रीन्स पर ही रिलीज किया गया है। इन प्रतिबंधों ने कुछ हद तक फिल्म की रिलीज को प्रभावित किया, जिससे इसकी बॉक्स ऑफिस सफलता और भी खास बन गई है। कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर फिल्म पर प्रतिबंध नहीं होते तो फिल्म की वैश्विक कमाई काफी अधिक हो सकती थी।
अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या रणवीर सिंह 'दंगल' को पछाड़कर भारतीय सिनेमा के लिए एक नया रिकॉर्ड बना पाएंगे। हालांकि, मुकाबला कड़ा है, लेकिन सिनेमघरों में 'धुरंधर 2' के लिए लगी लाइन और कमाई को देखते हुए ये कहना गलत नहीं है कि फिल्म के पास अभी भी इतिहास रचने का मौक़ा है।
रणवीर सिंह के फैंस भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं ये देखने का कि क्या फिल्म दंगल से आगे निकलने में सफलता हासिल कर पाएगी और वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस की नई किंग बन पाएगी।
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