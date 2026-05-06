Dhurandhar 2 Box Office Record: क्या टूट जाएगा ‘दंगल’ का ऐतिहासिक रिकॉर्ड? कई देशों में बैन, फिर भी बॉक्स ऑफिस पर तूफान बनी ‘धुरंधर 2’

इस उपलब्धि को और भी आश्चर्यजनक बनाने वाली बात यह है कि खबरों के मुताबिक ‘धुरंधर 2’ को कई देशों बहरीन, कुवैत, ओमान,कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात खाड़ी दक्षिण के साथ-साथ पाकिस्तान और चाइना भी रिलीज नहीं हुई थी। इन देशों के सेंसर बोर्ड ने फिल्म को रिलीज की अनुमति नहीं दी, क्योंकि उनका मानना था कि इसमें पाकिस्तान विरोधी कंटेंट और भारत-पाकिस्तान से जुड़े संवेदनशील राजनीतिक मुद्दे दिखाए गए हैं। इन प्रतिबंधों के कारण इसकी अंतरराष्ट्रीय रिलीज सीमित हो गई। इस सब के बावजूद, फिल्म रिलीज के 48 दिनों के बाद भी सिनेमाघरों पर अपना दबदबा बनाए हुए है।