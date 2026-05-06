बॉम्बे हाई कोर्ट ने ‘धुरंधर 2’ पर लिया बड़ा फैसला, बेनकाब हुए संतोष कुमार!

इतना ही नहीं, जस्टिस आरिफ डॉक्टर की एकल न्यायाधीश पीठ ने इस मामले की सुनवाई की। कोर्ट ने दोनों पक्षों को आपसी सहमति से मामला सुलझाने की सलाह भी दी। बता दें, शुरुआत में संतोष कुमार औपचारिक माफी मांगने से हिचकिचाए, लेकिन अंततः वो राजी हो गए। इसके बाद उनके वकील ने कोर्ट में 30 मार्च 2026 को दिए गए बयानों के लिए माफी दर्ज कराई। माफी एक्सेप्ट करते हुए आदित्य धर ने मानहानि का मुकदमा आगे न बढ़ाने और कोई हर्जाना न मांगने का फैसला किया, जिसके बाद कोर्ट ने अब केस बंद कर दिया।