तलाक ने सेलिना जेटली से छीना सबकुछ, बेटे की कब्र पर फफक-फफक कर रोईं अभिनेत्री, पूर्व पति पर लगाया ये आरोप

सेलिना जेटली ने दावा किया कि अदालत के आदेश और संयुक्त कस्टडी व्यवस्था के बावजूद उन्हें अपने बच्चों से मिलने नहीं दिया जा रहा। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके बच्चों को किसी दूसरी जगह ले जाया गया और उनसे संपर्क तक नहीं करने दिया गया। सेलिना ने कहा कि एक मां के रूप में इससे बड़ा दर्द उनके लिए कुछ नहीं हो सकता। उनका कहना है कि वह केवल अपने दिवंगत बेटे शमशेर की कब्र तक ही पहुंच सकीं।