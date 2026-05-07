थलापति विजय की जीती हुई सीट से अब चुनाव लड़ेंगी तृषा कृष्णन? TVK के नेताओं के बीच चर्चा हुई तेज

Trisha Krishnan Politics Entry After Thalapathy Vijay: तमिल सिनेमा की चर्चित अभिनेत्री तृषा कृष्णन एक बार फिर सुर्खियों में हैं, लेकिन इस बार वजह कोई फिल्म नहीं बल्कि राजनीति से जुड़ी अटकलें हैं। दक्षिण भारत की राजनीति में तेजी से उभर रही विजय थलापति की पार्टी टीवीके यानी तमिलगा वेत्री कजगम की चुनावी सफलता के बाद अब ये चर्चा जोरों पर है कि तृषा भी जल्द राजनीति के मैदान में उतर सकती हैं। सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक इसी मुद्दे पर बहस छिड़ी हुई है।