जीत के जश्न के बीच छलके Thalapathy Vijay के आंसू, आर.बी. चौधरी को दी भावभीनी श्रद्धांजलि

आर.बी. चौधरी फिल्म इंडस्ट्री में नई प्रतिभाओं को मौका देने और उनका समर्थन करने के लिए जाने जाते थे। उनके बेटे जीवा एक लोकप्रिय तमिल अभिनेता हैं और 'जो को', 'शिव मनसुला शक्ति' और 'कट्ट्रधु' जैसी तमिल फिल्मों के लिए जाने जाते हैं। उनके दूसरे बेटे, जिथन रमेश भी तमिल फिल्म इंडस्ट्री में एक एक्टर और फिल्म मेकर हैं, जो 'जिथन' और 'मधु' जैसी फिल्मों के लिए जाने जाते हैं।