जीत के जश्न के बीच छलके Thalapathy Vijay के आंसू, आर.बी. चौधरी को दी भावभीनी श्रद्धांजलि

आरबी चौधरी के निधन पर टूट गए थलापति विजय। (फोटो सोर्स: @VTLTeam)
RB Choudary Funeral: दिग्गज निर्माता आर.बी. चौधरी का बीते मंगलवार को एक दुखद सड़क दुर्घटना में निधन हो गया। यह दुर्घटना राजस्थान के बेवार जिले के जूनथा गांव के पास हुई। उनके पार्थिव शरीर को चेन्नई स्थित उनके आवास पर लाया गया, जहां दक्षिण भारतीय फिल्म जगत की कई हस्तियां उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि देने पहुंचीं।
तमिल सुपरस्टार और राजनेता थलपति विजय, जिन्होंने हाल ही में तमिलनाडु चुनाव 2026 में बड़ी राजनीतिक जीत हासिल की, ने आर.बी. चौधरी को अंतिम श्रद्धांजलि दी। उन्होंने पार्थिव शरीर पर पुष्पमाला अर्पित की और दिवंगत निर्माता के बेटे जीवा को भावुक होकर गले लगाया।
विजय के पिता और फिल्म निर्माता एस.ए. चंद्रशेखर भी उनके आवास पर शोक व्यक्त करने और दिग्गज निर्माता को श्रद्धांजलि देने पहुंचे।
दक्षिण भारतीय फिल्म उद्योग की कई अन्य प्रमुख हस्तियां भी श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचीं, जिनमें ममूटी, धनुष, सूर्या और शिवकार्तिकेयन शामिल हैं।
दिग्गज अभिनेता ममूटी भी दिवंगत निर्माता के चेन्नई स्थित आवास पर शोक में डूबे परिवार के लिए अपनी संवेदनाएं व्यक्त करने और अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे।
एक्टर विक्रम भी अपना शोक और दुखी परिवार को सांत्वना देने के लिए आर.बी चौधरी के आवास पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए पहुंचे।
अभिनेता सूर्या शिवकुमार इस भावुक सभा में दिवंगत निर्माता के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करने और उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे।
इस दुखद घटना के बीच, अभिनेता धनुष ने भी दिवंगत निर्माता के घर जाकर उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि अर्पित की और परिवार के साथ संवेदना व्यक्त की।
एक्टर विशाल भी आर.बी. चौधरी को अंतिम श्रद्धांजलि देने पहुंचे। वहां उन्होंने जीवा से मुलाकात की, जो पिता के निधन से काफी टूट चुके थे। विशाल ने उन्हें गले लगाकर ढांढस बंधाया और इस मुश्किल समय में उनका हौसला बढ़ाया।
आर.बी. चौधरी एक जाने-माने भारतीय फिल्म निर्माता और सुपर गुड फिल्म्स नाम के प्रोडक्शन हाउस के फाउंडर थे, जिन्होंने सालों तक कई सफल तमिल और तेलुगु फिल्मों का निर्माण किया है। आर.बी. चौधरी ने 'थुल्लाधा मनमम थुल्लम', 'पूवे उनाक्कागा', 'लव टुडे', 'समुराई' और 'पुन्नगई देसम' जैसी कई सुपरहिट और फेमस फिल्मों का निर्माण किया।
आर.बी. चौधरी फिल्म इंडस्ट्री में नई प्रतिभाओं को मौका देने और उनका समर्थन करने के लिए जाने जाते थे। उनके बेटे जीवा एक लोकप्रिय तमिल अभिनेता हैं और 'जो को', 'शिव मनसुला शक्ति' और 'कट्ट्रधु' जैसी तमिल फिल्मों के लिए जाने जाते हैं। उनके दूसरे बेटे, जिथन रमेश भी तमिल फिल्म इंडस्ट्री में एक एक्टर और फिल्म मेकर हैं, जो 'जिथन' और 'मधु' जैसी फिल्मों के लिए जाने जाते हैं।
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