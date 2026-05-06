‘ममता बनर्जी लोकतंत्र की अनदेखी कर रही हैं’, TMC नेता के इस्तीफा न देने पर भड़के राम गोपाल वर्मा

TMC नेता के इस्तीफा न देने पर भड़के राम गोपाल वर्मा।
Ram Gopal Varma on Mamata Banerjee: हाल ही में पश्चिम बंगाल में हुए विधान सभा चुनावों में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस पार्टी को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा है. वहीं, भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है। हालांकि, इस हार के बाद ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। पश्चिम बंगाल चुनाव परिणामों पर भले ही सेलिब्रिटीज के रिएक्शंस काम आये हों, लेकिन फिल्म निर्माता राम गोपाल वर्मा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पहले ट्विटर) पर बंगाल की राजनीति की मौजूदा स्थिति पर अपने विचार शेयर किए हैं।
उन्होंने ट्वीट किया, "राजनीति में इतने दशकों और मुख्यमंत्री के रूप में 15 सालों के बाद, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि ममता बनर्जी इस बात को नजरअंदाज कर रही हैं कि लोकतंत्र अपने मूल में ही संस्थाओं से जुड़ा है और उन पर हमला करना लोकतंत्र पर हमला करने के बराबर है।"
ट्वीट पर कमेंट करते हुए एक यूजर ने लिखा, "देखिए, तानाशाह ममता के सत्ता से बाहर होते ही हर कोई उन पर निशाना साधने लगा है। वो इतनी बड़ी तानाशाह थीं और अब इतनी बेबस हैं।"
वहीं, एक और यूजर ने X पर लिखा, "पार्टियों को बिना पक्षपात के सभी के साथ बराबरी का व्यवहार करना चाहिए।" जबकि एक ने ट्वीट किया, "सिर्फ और सिर्फ नाटकबाजी। वह अच्छी तरह जानती है कि उसके नखरे टिकेंगे नहीं। उनका व्यवहार पिटबुल जैसा है। वह समझदारी भरे व्यवहार के लिए मशहूर नहीं हैं। यह एक मजाक बन गया है कि विपक्ष चुनाव हारने पर EVM में छेड़छाड़ या सरकारी संस्थानों के दुरुपयोग का आरोप लगाता है।"
तमिलनाडु में थलपति विजय की जीत पर RGV ने ट्विटर पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एम. करुणानिधि की एक पुरानी फोटो शेयर की, जिसमें थलापति विजय भी बच्चे के रूप में नजर आ रहे हैं।
उन्होंने ट्वीट किया, "कलाइंगर ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उनके पीछे खड़ा बच्चा एक दिन उनकी पार्टी को बर्बाद कर देगा।"
राम गोपाल वर्मा और उनके ट्वीट हमेशा वायरल हो जाते हैं, और यहां तक कि उनके हालिया राजनीतिक ट्वीट भी चर्चा का विषय बन गए हैं।
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