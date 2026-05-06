‘ममता बनर्जी लोकतंत्र की अनदेखी कर रही हैं’, TMC नेता के इस्तीफा न देने पर भड़के राम गोपाल वर्मा

Ram Gopal Varma on Mamata Banerjee: हाल ही में पश्चिम बंगाल में हुए विधान सभा चुनावों में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस पार्टी को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा है. वहीं, भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है। हालांकि, इस हार के बाद ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। पश्चिम बंगाल चुनाव परिणामों पर भले ही सेलिब्रिटीज के रिएक्शंस काम आये हों, लेकिन फिल्म निर्माता राम गोपाल वर्मा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पहले ट्विटर) पर बंगाल की राजनीति की मौजूदा स्थिति पर अपने विचार शेयर किए हैं।