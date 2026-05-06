ममता बनर्जी की हार पर विवेक अग्निहोत्री ने ठोकी ताल, बोले-ये तो होना ही था

इतना ही नहीं, इन सबके बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी और चुनाव के दौरान उन्होंने 'द बंगाल फाइल्स' को पूरे राज्य में अंडरग्राउंड तरीके से दिखाया। उनका कहना है कि ये उनकी अपने तरीके से लड़ी गई जंग थी। बता दें, ये फिल्म 1940 के दशक में अविभाजित बंगाल में हुई सांप्रदायिक हिंसा पर बेस्ड है जिसमें 1946 का डायरेक्ट एक्शन डे और नोआखली दंगे शामिल हैं। अग्निहोत्री का आरोप है कि CBFC से मंजूरी मिलने के बावजूद TMC के दबाव में फिल्म को बंगाल में रिलीज नहीं होने दिया गया।