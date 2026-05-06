थलापति विजय के लिए पत्नी संगीता और तृषा ने एक साथ बजाई तालियां, तमिलनाडु चुनाव जीतते ही पुराना वीडियो हुआ वायरल

Sangeetha-Trisha Rooting For Thalapathy Vijay: तमिलनाडु की राजनीति में ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के बाद जहां थलापति विजय एक नए दौर की शुरुआत कर चुके हैं, वहीं उनकी निजी जिंदगी भी एक बार फिर सुर्खियों में आ गई हैं। विजय की पत्नी संगीता से अलगाव और तृषा कृष्णन के साथ नजदीकियों की कई चर्चाएं हो रही हैं। इसी बीच संगीता और तृषा एक साथ विजय के लिए तालियां बजाते और उन्हें चीयर करते नजर आ रही हैं। क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं।