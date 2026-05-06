कौन हैं थलापति विजय की पत्नी संगीता सोरनलिंगम? जो तमिलनाडु जीत पर अब तक खामोश

फिल्मों में उनकी केमिस्ट्री इतनी शानदार थी कि लोगों ने इसे असल जिंदगी से जोड़ना शुरू कर दिया। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि दोनों के बीच दोस्ती से ज्यादा कुछ है, हालांकि दोनों ने हमेशा इन बातों को अफवाह बताया है। ये भी कहा गया कि एक समय के बाद दोनों ने साथ काम करना बंद कर दिया, जिससे अटकलों को और हवा मिली। लेकिन सच्चाई क्या है, यह आज भी एक रहस्य बना हुआ है।