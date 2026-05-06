पिता पर कराया मुकदमा, छोटी बहन की मौत, अब पत्नी संग तलाक का केस, थलापति विजय के पारिवारिक विवादों की लंबी लिस्ट

Thalapathy Vijay Family Dispute Controversies: दक्षिण भारतीय सिनेमा के सुपरस्टार थलापति विजय इन दिनों सिर्फ अपनी फिल्मों या राजनीति में ऐतिहासिक जीत की वजह से ही नहीं, बल्कि अपनी निजी जिंदगी को लेकर भी लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। जहां एक ओर उनकी पार्टी की सफलता ने उन्हें जनता का ‘जननायक’ बना दिया है, वहीं दूसरी तरफ उनके परिवार से जुड़े कई ऐसे पहलू सामने आ रहे हैं, जो उनके व्यक्तित्व को और भी गहराई से समझने का मौका देते हैं।