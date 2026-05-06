8 साल पहले ही हो गई थी थलापति विजय के CM बनने की भविष्यवाणी, इस फिल्म में दिखा था जीत का ब्लूप्रिंट?

दरअसल, विजय की 2018 में रिलीज हुई फिल्म 'सरकार' का एक सीन इन दिनों तेजी से वायरल हो रहा है। इस सीन में उनकी गाड़ी की नंबर प्लेट पर ‘TN 07 CM 2026’ लिखा नजर आता है। अब जब 2026 में विजय ने राजनीति में बड़ी जीत हासिल कर ली है, तो फैंस इसे महज संयोग नहीं, बल्कि एक तरह की भविष्यवाणी मान रहे हैं। इस फिल्म में भी विजय ने सत्ता हासिल की थी।