पहले टूटी शादी अब हुई FIR, स्मृति मंधाना के दोस्त ने ठोका पलाश मुच्छल के खिलाफ केस

बताया जा रहा है कि ये घटना 22 नवंबर को सांगली-अष्टा रोड के एक टोल प्लाजा के पास हुई। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए एससी/एसटी एक्ट की धारा 3(1) के साथ-साथ अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया है और जांच जारी है। इस पूरे मामले ने एक बार फिर ये सवाल खड़ा कर दिया है कि सार्वजनिक जीवन से जुड़े लोगों को अपने व्यवहार और भाषा पर कितनी जिम्मेदारी के साथ नियंत्रण रखना चाहिए।