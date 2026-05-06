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पहले टूटी शादी अब हुई FIR, स्मृति मंधाना के दोस्त ने ठोका पलाश मुच्छल के खिलाफ केस

Smriti Mandhana-Palash Muchhal Controversy: स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल के टूटे हुए रिश्ते की खनक आज भी महसूस होती है। इसी बीच महिला क्रिकेटर के दोस्त ने गायक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया है।

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मुंबई

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Himanshu Soni

May 06, 2026

Smriti Mandhana-Palash Muchhal Controversy

Smriti Mandhana-Palash Muchhal Controversy (सोर्स- एक्स)

Smriti Mandhana-Palash Muchhal Controversy: बॉलीवुड और म्यूजिक इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने वाले संगीतकार पलाश मुच्छल इन दिनों लगातार विवादों में घिरते नजर आ रहे हैं। कुछ समय पहले तक जहां उनकी शादी की खबरें भारतीय महिला क्रिकेट स्टार स्मृति मंधाना के साथ सुर्खियों में थीं, वहीं अब उनकी निजी जिंदगी और कानूनी परेशानियां एक साथ चर्चा का केंद्र बन गई हैं।

ताजा मामला इतना गंभीर है कि उनके खिलाफ अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया है। क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं। ये पूरा घटनाक्रम न केवल मनोरंजन जगत बल्कि खेल जगत के फैंस को भी हैरान कर रहा है। एक तरफ अधूरी रह गई शादी की कहानी है, तो दूसरी तरफ आरोपों का ऐसा जाल है जो उनके करियर पर गहरा असर डाल सकता है।

गायक पर आरोप और मामला दर्ज

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, ये मामला महाराष्ट्र के सांगली जिले से जुड़ा हुआ है। शिकायतकर्ता विज्ञान प्रकाश माने, जो कि स्मृति मंधाना के बचपन के दोस्त बताए जा रहे हैं, ने आरोप लगाया है कि एक विवाद के दौरान पलाश मुच्छल ने उनके खिलाफ जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल किया।

बताया जा रहा है कि ये घटना 22 नवंबर को सांगली-अष्टा रोड के एक टोल प्लाजा के पास हुई। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए एससी/एसटी एक्ट की धारा 3(1) के साथ-साथ अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया है और जांच जारी है। इस पूरे मामले ने एक बार फिर ये सवाल खड़ा कर दिया है कि सार्वजनिक जीवन से जुड़े लोगों को अपने व्यवहार और भाषा पर कितनी जिम्मेदारी के साथ नियंत्रण रखना चाहिए।

पैसों के विवाद से बढ़ा मामला

मामले की जड़ में एक आर्थिक लेन-देन का विवाद भी सामने आया है। शिकायतकर्ता का कहना है कि पलाश मुच्छल ने एक फिल्म प्रोजेक्ट के लिए उनसे करीब 25 लाख रुपये उधार लिए थे। कथित तौर पर यह रकम फिल्म निर्माण में लगाने के लिए ली गई थी, लेकिन तय समय के भीतर न तो प्रोजेक्ट पूरा हुआ और न ही पैसे वापस किए गए।

जब माने ने अपने पैसे वापस मांगे, तो दोनों के बीच बहस हो गई। इसी दौरान कथित तौर पर आपत्तिजनक और जातिसूचक टिप्पणियां की गईं, जो अब कानूनी विवाद का कारण बन गई हैं।

निजी जिंदगी भी सुर्खियों में

इस पूरे विवाद के बीच पलाश मुच्छल की निजी जिंदगी भी चर्चा में बनी हुई है। पिछले साल नवंबर में उनकी शादी स्मृति मंधाना के साथ होने वाली थी, लेकिन अचानक यह रिश्ता टूट गया। शादी टलने के पीछे कई कारण बताए गए, जिनमें पारिवारिक परिस्थितियां और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं शामिल थीं। हालांकि बाद में सोशल मीडिया पर कई तरह की अफवाहें भी सामने आईं, जिनमें रिश्ते में दरार और धोखे जैसे आरोप शामिल थे।

इन सबके बीच दोनों ने एक-दूसरे को सोशल मीडिया पर अनफॉलो कर दिया, जिससे यह साफ हो गया कि उनके बीच दूरियां बढ़ चुकी हैं।

सोशल मीडिया पर दिया बयान

विवाद बढ़ने के बाद पलाश मुच्छल ने सोशल मीडिया के जरिए अपनी बात रखने की कोशिश की। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा कि वह अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का फैसला कर चुके हैं और निजी रिश्तों को लेकर फैल रही अफवाहों से आहत हैं।

उन्होंने ये भी कहा कि बिना पुष्टि के किसी के बारे में राय बनाना समाज के लिए ठीक नहीं है और लोगों को किसी भी खबर पर प्रतिक्रिया देने से पहले सोचने की जरूरत है। उनका यह बयान भले ही संयमित था, लेकिन कानूनी मामला अब उनके लिए बड़ी चुनौती बनता जा रहा है।

करियर पर असर की आशंका

पलाश मुच्छल ने पिछले कुछ सालों में बतौर संगीतकार और फिल्ममेकर अपनी पहचान बनाई है। लेकिन इस तरह के विवाद उनके करियर पर नकारात्मक असर डाल सकते हैं। फिल्म इंडस्ट्री में छवि का बहुत महत्व होता है और कानूनी मामलों में फंसना किसी भी कलाकार के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है।

विशेषज्ञों का मानना है कि यदि आरोप साबित होते हैं, तो यह मामला उनके पेशेवर भविष्य को प्रभावित कर सकता है। वहीं अगर वे निर्दोष साबित होते हैं, तो भी इस विवाद का असर उनकी सार्वजनिक छवि पर लंबे समय तक रह सकता है।

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Published on:

06 May 2026 11:29 am

Hindi News / Entertainment / पहले टूटी शादी अब हुई FIR, स्मृति मंधाना के दोस्त ने ठोका पलाश मुच्छल के खिलाफ केस

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