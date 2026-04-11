‘दाऊद की वजह से चलती है मेरी रोजी-रोटी’, राम गोपाल वर्मा ने अंडरवर्ल्ड को लेकर किया बड़ा खुलासा

Ram Gopal Varma On Underworld Don Dawood Ibrahim: 90 का दशक बॉलीवुड के इतिहास का वह काला अध्याय माना जाता है, जिसे कोई याद नहीं करना चाहता। वह दौर था अंडरवर्ल्ड के खौफ का, जब फिल्मी सितारों और निर्देशकों की सुबह भगवान की प्रार्थना से नहीं, बल्कि गैंगस्टर्स की धमकियों से होती थी। गुलशन कुमार की सरेआम हत्या और राकेश रोशन पर हुए हमले ने पूरी इंडस्ट्री को दहशत में डाल दिया था। लेकिन इसी खतरनाक दौर में एक ऐसा फिल्ममेकर भी था जिसे कभी कोई धमकी भरा फोन नहीं आया। वह नाम है- राम गोपाल वर्मा का। डायरेक्टर ने खुद बताया कि आखिर क्यों उन्हें अंडरवर्ल्ड से कभी कोई धमकी भरा फोन नहीं आया।