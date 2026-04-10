अबु सलेम ने इस कारण करवाई थी मनीषा कोइराला के सेक्रेट्री की हत्या, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा का खुलासा

Encounter Specialist Pradeep Sharma On Underworld: बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड का रिश्ता दशकों पुराना और उतना ही डरावना रहा है। एक दौर था जब फिल्म इंडस्ट्री के बड़े-बड़े सितारे दाऊद इब्राहिम और अबु सलेम के नाम से थर-थर कांपते थे। अबु सलेम के साथ कई इंडस्ट्री की एक्ट्रेसस का नाम भी जुड़ा था और कहा जाता है कि यह वजह रही उनके करियर फ्लॉप होने की। ऐसे में उन खौफनाक दिनों को याद करते हुए हाल ही में मुंबई पुलिस के पूर्व एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा ने कई अनसुने किस्सों से पर्दा उठाया है और कई बड़े राज खोले हैं जिन्हें सुनकर लोग हैरान हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि कैसे अबु सलेम ने पूरी इंडस्ट्री को अपने आतंक के नीचे दबा रखा था।