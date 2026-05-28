एंटी-ड्रग कैंपेन ही नहीं, हनी सिंह इन गानों की वजह से भी कर चुके हैं विवादों का सामना

FIR against Yo Yo Honey Singh quashed: पंजाब में नशे की समस्या एक बार फिर चर्चा में है, लेकिन इस बार मुद्दा सिर्फ ड्रग्स का नहीं, बल्कि ये भी है कि इस लड़ाई का चेहरा कौन बने। रैपर यो यो हनी सिंह की BJP के वरिष्ठ नेता तरुण चुघ के साथ मुलाकात के बाद कहा कि वे पंजाब में हेरोइन (चिट्टा) के बढ़ते कहर को लेकर चिंतित हैं। उन्होंने कहा कि अनगिनत परिवार तबाह हो रहे हैं और पूरी युवा पीढ़ी खतरे में है। इन सबके बीच हनी सिंह सुर्खियों में आ गए हैं और उनके पुराने गानों से जुड़े विवाद भी सामने आए हैं।