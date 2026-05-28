‘मेरी मां को पिता ने छोड़ दिया’, सौतेली मां सोनी राजदान पर पूजा भट्ट का बयान, बोलीं- वो खुद को दोषी मानती थीं

पूजा भट्ट ने इसके बाद सोनी राजदान के बारे में भी बात की। उन्होंने बताया कि काफी समय तक तो सोनी राजदान इस मामले में खुद को दोषी मानती थीं। पूजा ने कहा, उन्होंने एक बार मुझसे ये बात कही थी कि उन्हें मेरे माता-पिता के अलग होने का काफी दुख है और वो इसके लिए खुद को जिम्मेदार मानती हैं। पूजा भट्ट का ये बयान वाकई हैरान कर देने वाला रहा। पूजा की मानें तो इसके बाद उन्होंने सोनी को समझाया किन्हीं दो लोगों का रिश्ता कभी भी किसी तीसरे की वजह से नहीं टूटता है।