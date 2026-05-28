‘बच्चे पैदा करने की मशीन बना दिया’, ट्विशा शर्मा की सास-पति पर फूटा ममता कुलकर्णी का गुस्सा, बोलीं- प्रेग्नेंट करके गर्भपात करा दिया

ममता कुलकर्णी ने एक निजी चैनल से बात करते हुए कहा कि माता-पिता को अपनी बेटियों की शादी करते समय केवल दिखावे या जल्दबाजी में फैसला नहीं लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि शादी सिर्फ दो लोगों का नहीं बल्कि दो परिवारों का रिश्ता होता है, इसलिए ये समझना बेहद जरूरी है कि लड़की जिस घर में जा रही है वहां उसे बराबरी और सम्मान मिलेगा या नहीं। अभिनेत्री ने सवाल उठाते हुए कहा कि लोग अपनी बेटियों को ऐसे परिवारों में क्यों भेज देते हैं जहां उन्हें समझने के बजाय केवल जिम्मेदारियों का बोझ दे दिया जाता है।