ट्विशा शर्मा की मौत के 15 दिन बाद उनकी स्टाइलिस्ट आईं सामने, बोलीं- इतना बेबस महसूस नहीं करना चाहिए

Twisha Sharma Death Case: भोपाल की चर्चित मॉडल और पूर्व मिस पुणे ट्विशा शर्मा की मौत का मामला लगातार देशभर में चर्चा का विषय बना हुआ है। शादी के महज पांच महीने बाद उनकी संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया। इस केस में जहां एक तरफ जांच एजेंसियां सच तक पहुंचने की कोशिश कर रही हैं, वहीं दूसरी ओर ट्विशा को जानने वाले लोग अब सोशल मीडिया पर उन्हें याद कर भावुक हो रहे हैं। इसी बीच उनके साथ फिल्म में काम कर चुकी एक हेयर स्टाइलिस्ट का पोस्ट इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है।