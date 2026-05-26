26 मई 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मनोरंजन

अभिनेत्री ट्विशा शर्मा की आखिरी कॉल से खुली उस रात की कहानी? CBI की FIR में दहेज हत्या का केस दर्ज

Twisha Sharma Death Case: अभिनेत्री ट्विशा शर्मा की मौत मामले में अब लगातार नए अपडेट्स सामने आ रहे हैं। इस मामले में अब सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कर ली है।

3 min read
Google source verification

मुंबई

image

Himanshu Soni

May 26, 2026

Twisha Sharma Death Case

Twisha Sharma Death Case (सोर्स- एक्स)

Twisha Sharma Death Case: मध्य प्रदेश का चर्चित ट्विशा शर्मा मौत मामला अब देश के सबसे बड़े जांच एजेंसी के हाथों में पहुंच चुका है। भोपाल में हुई इस रहस्यमयी मौत ने न सिर्फ पूरे प्रदेश को झकझोर दिया, बल्कि अब इसकी गूंज सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुकी है। मामले में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं और अब सीबीआई की FIR में दर्ज कुछ बातें लोगों को हैरान कर रही हैं।

बताया जा रहा है कि मौत से कुछ मिनट पहले ट्विशा ने अपनी मां को फोन किया था। उस कॉल में जो कुछ हुआ, वही अब जांच का सबसे बड़ा हिस्सा बनता जा रहा है।

आखिरी कॉल में क्या हुआ था? (Twisha Sharma Death Case)

परिवार के मुताबिक 12 मई की रात करीब 9 बजकर 41 मिनट पर ट्विशा शर्मा ने अपनी मां को व्हाट्सऐप कॉल किया था। बातचीत सामान्य तरीके से शुरू हुई, लेकिन अचानक पीछे से तेज आवाज सुनाई देने लगी। दावा है कि दूसरी तरफ से पति समर्थ सिंह की आवाज आई, जो गुस्से में पूछ रहे थे कि वो किससे बात कर रही है।

इसके कुछ सेकंड बाद कॉल अचानक कट गई। परिवार ने लगातार फोन मिलाने की कोशिश की, लेकिन दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। करीब एक घंटे बाद फोन उठा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी।

परिवार का कहना है कि रात लगभग 10:35 बजे फोन रिसीव हुआ और दूसरी तरफ से सिर्फ इतना कहा गया कि “वो अब इस दुनिया में नहीं रही।” इसके बाद फोन तुरंत काट दिया गया। यही बातचीत अब पूरे मामले की सबसे अहम कड़ी मानी जा रही है।

आत्महत्या या साजिश?

शुरुआत में इस मौत को आत्महत्या बताया गया था। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आने के बाद मामला पूरी तरह बदल गया। रिपोर्ट में शरीर पर चोटों और निशानों का जिक्र होने लगा, जिसके बाद परिवार ने हत्या और दहेज प्रताड़ना के आरोप लगाए।

परिजनों का दावा है कि शादी के बाद से ही ट्विशा मानसिक दबाव में थीं। उन पर आर्थिक बोझ डाला जाता था और उन्हें लगातार परेशान किया जाता था। जांच में जबरन गर्भपात जैसे गंभीर आरोप भी सामने आए हैं।

CBI ने दर्ज की FIR

अब इस मामले में सीबीआई ने आधिकारिक FIR दर्ज कर ली है। जांच एजेंसी ने पति समर्थ सिंह और पूर्व जिला जज सास गिरिबाला के खिलाफ दहेज हत्या, प्रताड़ना और क्रूरता से जुड़े मामलों की जांच शुरू कर दी है।

यह केस पहले भोपाल के कटारा हिल्स थाने में दर्ज था, लेकिन बढ़ते विवाद और जनदबाव के बाद इसे CBI को सौंप दिया गया। एजेंसी की स्पेशल क्राइम यूनिट भोपाल पहुंच चुकी है और स्थानीय पुलिस से केस से जुड़े दस्तावेज भी अपने कब्जे में ले चुकी है।

सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा मामला

ट्विशा शर्मा केस ने तब और ज्यादा तूल पकड़ लिया जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस मामले पर स्वतः संज्ञान लिया। अदालत ने निष्पक्ष जांच की जरूरत बताते हुए CBI जांच को जरूरी कदम माना।

सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया और दोनों पक्षों को भी चेतावनी दी कि कोई ऐसा बयान न दिया जाए जिससे जांच प्रभावित हो। कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार की त्वरित कार्रवाई की सराहना भी की।

शादी के कुछ महीनों बाद हुई मौत

रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्विशा शर्मा की शादी दिसंबर 2025 में हुई थी। शादी के कुछ ही महीनों बाद उनकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिवार की मांग पर AIIMS दिल्ली की मेडिकल टीम से दूसरा पोस्टमार्टम भी कराया गया।

इस पूरे मामले ने सोशल मीडिया से लेकर राष्ट्रीय मीडिया तक बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। लोग लगातार सवाल उठा रहे हैं कि आखिर ट्विशा की मौत आत्महत्या थी या इसके पीछे कोई गहरी साजिश छिपी हुई है। अब सबकी नजर CBI जांच पर टिकी है।

ये भी पढ़ें

Fact Check: राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ अर्जुन कपूर ने किया मानहानि का केस? जानें वायरल दावे का सच
बॉलीवुड
Arjun Kapoor Defamation Case Against Rajasthan Royals

खबर शेयर करें:

Published on:

26 May 2026 08:30 am

Hindi News / Entertainment / अभिनेत्री ट्विशा शर्मा की आखिरी कॉल से खुली उस रात की कहानी? CBI की FIR में दहेज हत्या का केस दर्ज

बड़ी खबरें

View All

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

धर्मेंद्र के पद्म विभूषण पुरस्कार पर भावुक हुईं बेटी ईशा देओल, बोलीं- काश पापा आज हमारे साथ होते

Esha Deol On Dharmendra Padma Vibhushan
बॉलीवुड

शोएब इब्राहिम के पिता की हालत है बेहद नाजुक, दिया हेल्थ अपडेट, बोले- रिस्पांस नहीं कर रहे

Shoaib Ibrahim health update on father brain hemorrhage said he is critical not response after internal bleeding
TV न्यूज

Don 3 Controversy: बॉलीवुड में अब काम नहीं कर पाएंगे रणवीर सिंह? जानें FWICE के बैन का क्या है मतलब

Ranveer Singh FWICE Ban Don 3 Controversy
बॉलीवुड

करोड़ों की हेरोइन के साथ पंजाबी सिंगर हरबीर सिंह सोहल गिरफ्तार, थार गाड़ी से नकदी भी मिली

Punjabi singer harbeer singh sohal arrested with 5 kg heroin recovered Thar car drug racket operated from abroad
मनोरंजन

हिंदू लड़की से शादी करते ही कोरियोग्राफर पर लगा ‘जिहाद’ का आरोप, मुदस्सर खान ने अब बयां किया दर्द

Mudassar Khan On Interfaith Marriage
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.