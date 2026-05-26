अभिनेत्री ट्विशा शर्मा की आखिरी कॉल से खुली उस रात की कहानी? CBI की FIR में दहेज हत्या का केस दर्ज

Twisha Sharma Death Case: मध्य प्रदेश का चर्चित ट्विशा शर्मा मौत मामला अब देश के सबसे बड़े जांच एजेंसी के हाथों में पहुंच चुका है। भोपाल में हुई इस रहस्यमयी मौत ने न सिर्फ पूरे प्रदेश को झकझोर दिया, बल्कि अब इसकी गूंज सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुकी है। मामले में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं और अब सीबीआई की FIR में दर्ज कुछ बातें लोगों को हैरान कर रही हैं।