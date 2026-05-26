Fact Check: राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ अर्जुन कपूर ने किया मानहानि का केस? जानें वायरल दावे का सच

Arjun Kapoor Defamation Case Against Rajasthan Royals (सोर्स- एक्स)
Arjun Kapoor Defamation Case Against Rajasthan Royals: इन दिनों सोशल मीडिया पर बॉलीवुड अभिनेता अर्जुन कपूर और राजस्थान रॉयल्स को लेकर एक बड़ा दावा तेजी से वायरल हो रहा है। दावा किया जा रहा है कि अभिनेता ने आईपीएल टीम राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कर दिया है। वजह बनी एक वायरल मीम पोस्ट, जिसमें टीम ने प्लेऑफ में पहुंचने के बाद पंजाब किंग्स को ट्रोल करने के लिए अर्जुन कपूर की तस्वीर का इस्तेमाल किया था।
हालांकि सोशल मीडिया पर चल रही इन खबरों ने खूब सुर्खियां बटोरीं, लेकिन अब तक इस मामले में किसी आधिकारिक कानूनी कार्रवाई की पुष्टि नहीं हुई है। अभिनेता या उनकी टीम की तरफ से भी ऐसा कोई बयान सामने नहीं आया है, जिससे ये साबित हो सके कि उन्होंने राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाया है।
आईपीएल 2026 के प्लेऑफ मुकाबलों के बीच राजस्थान रॉयल्स के सोशल मीडिया हैंडल से एक मीम पोस्ट साझा किया गया था। इस पोस्ट में अभिनेता अर्जुन कपूर की तस्वीर का इस्तेमाल करते हुए पंजाब किंग्स पर तंज कसा गया। पोस्ट सामने आते ही सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाएं आने लगीं।
कुछ यूजर्स ने इसे मजाक के तौर पर लिया, जबकि कई लोगों ने सवाल उठाए कि किसी सेलिब्रिटी की तस्वीर बिना अनुमति इस्तेमाल करना गलत है। देखते ही देखते यह पोस्ट विवादों में आ गई और सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई।
विवाद बढ़ने के बाद राजस्थान रॉयल्स ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से वह पोस्ट हटा दी। हालांकि टीम की तरफ से इस पर कोई विस्तृत बयान जारी नहीं किया गया। पोस्ट डिलीट होने के बाद सोशल मीडिया पर यह अफवाह फैलने लगी कि अर्जुन कपूर ने टीम पर मानहानि का मुकदमा कर दिया है।
लेकिन अभी तक न तो किसी अदालत में सार्वजनिक रूप से ऐसी याचिका सामने आई है और न ही किसी कानूनी दस्तावेज की पुष्टि हुई है। ऐसे में वायरल दावों को पूरी तरह सही नहीं माना जा सकता।
इस पूरे विवाद के बीच लोगों ने अभिनेता से जुड़े पुराने कोर्ट केस को भी जोड़ना शुरू कर दिया। दरअसल, इसी साल दिल्ली हाईकोर्ट ने अर्जुन कपूर के पर्सनैलिटी और पब्लिसिटी राइट्स को लेकर अंतरिम राहत दी थी। अदालत ने उनके नाम, आवाज, फोटो और पहचान के गलत इस्तेमाल पर रोक लगाने का आदेश दिया था।
कोर्ट ने खास तौर पर एआई डीपफेक, फर्जी विज्ञापन और मॉर्फ्ड कंटेंट जैसे मामलों पर चिंता जताई थी। हालांकि अदालत ने यह भी साफ कहा था कि सामान्य व्यंग्य और सार्वजनिक टिप्पणी को पूरी तरह प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता।
आज के दौर में सोशल मीडिया पर किसी भी खबर के वायरल होने में ज्यादा समय नहीं लगता। कई बार बिना आधिकारिक पुष्टि के दावे सच मान लिए जाते हैं। अर्जुन कपूर और राजस्थान रॉयल्स से जुड़ा यह मामला भी कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है।
फिलहाल इस पूरे विवाद में सिर्फ इतना साफ है कि राजस्थान रॉयल्स ने विवादित पोस्ट हटा दी है। लेकिन अभिनेता द्वारा मानहानि का केस दायर किए जाने की बात अब तक केवल सोशल मीडिया दावों तक सीमित है।
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