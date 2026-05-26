Fact Check: राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ अर्जुन कपूर ने किया मानहानि का केस? जानें वायरल दावे का सच

Arjun Kapoor Defamation Case Against Rajasthan Royals: इन दिनों सोशल मीडिया पर बॉलीवुड अभिनेता अर्जुन कपूर और राजस्थान रॉयल्स को लेकर एक बड़ा दावा तेजी से वायरल हो रहा है। दावा किया जा रहा है कि अभिनेता ने आईपीएल टीम राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कर दिया है। वजह बनी एक वायरल मीम पोस्ट, जिसमें टीम ने प्लेऑफ में पहुंचने के बाद पंजाब किंग्स को ट्रोल करने के लिए अर्जुन कपूर की तस्वीर का इस्तेमाल किया था।