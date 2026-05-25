CJP ट्रेंड के बीच वायरल हुआ ‘मिस्टर इंडिया’ का कॉकरोच सीन, अनिल कपूर-श्रीदेवी फिर चर्चा में

इंटरनेट पर इन दिनों 'कॉकरोच' को लेकर एक मीम ट्रेंड तेजी से फैल रहा है, जिसे यूजर्स 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) नाम दे रहे हैं। इसी ट्रेंड के चलते यूजर्स ने ‘मिस्टर इंडिया’ के इस पुराने सीन को फिर से शेयर करना शुरू कर दिया है, जिससे ये वीडियो अचानक चर्चा में आ गया। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस क्लिप में अनिल कपूर और श्रीदेवी का रिएक्शन काफी ओवर-द-टॉप और मजेदार दिखाई देता है, जिसे आज के मीम कल्चर से आसानी से जोड़ा जा रहा है। कई यूजर्स का कहना है कि ये सीन अपने समय से आगे था और आज की डिजिटल कॉमेडी से भी मेल खाता है।