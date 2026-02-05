आपको शर्म आनी चाहिए…अनिल कपूर को एक गलती पड़ी भारी, फैन से तुरंत मांगी माफी

वर्कफ्रंट की बात करें तो अनिल कपूर आने वाले समय में कई दिलचस्प प्रोजेक्ट्स में नजर आने वाले हैं। वो जल्द ही हंसल मेहता की आगामी ड्रामा सीरीज ‘फैमिली बिजनेस’ में अभिनेता विजय वर्मा के साथ स्क्रीन साझा करेंगे। ये सीरीज महत्वाकांक्षा, विरासत और छल-कपट की दुनिया को दर्शाएगी। इस प्रोजेक्ट की घोषणा नेटफ्लिक्स इंडिया के एक भव्य इवेंट के दौरान की गई थी, जहां इसका पहला लुक भी सामने आया।