SRK की ‘King’ पर आया बड़ा अपडेट, फिल्म में अनिल कपूर का नया अवतार मचाएगा तहलका

शाहरुख खान - अनिल कपूर फोटो ( फोटो सोर्स: इंस्टाग्राम)
King Movie Update: अनिल कपूर ने अपने फिल्मी करियर में अनगिनत हिट फिल्में दी हैं, पर ज्यादातर फिल्मों में एक ही तरह का लुक और हेयर स्टाइल बरकरार रखा है। उनके कई को-एक्टर्स ने भी यह कहा है की अनिल कपूर को अपने बालों और लुक से खास लगाव है। लेकिन अब शाहरुख खन की अपकमिंग फिल्म ‘किंग’ के लिए अनिल कपूर कुछ ऐसा करने जा रहे हैं, जो उन्होंने आज तक कभी नहीं किया।
दशकों से एक जैसे लुक में नजर आने वाले अनिल कपूर का यही अंदाज अब उनका सिग्नेचर स्टाइल बन चुका है। लेकिन अब निर्देशक सिद्धार्थ आनंद फिल्म ‘किंग’ में उन्हें बिल्कुल नए अवतार में पेश करना चाहते हैं। इसी वजह से इस फिल्म में अनिल कपूर को एक नया लुक दिया जा रहा है, जो दर्शकों को हैरान कर सकता है। ‘बॉक्स ऑफिस वर्ल्ड वाइड’ की रिपोर्ट्स के अनुसार, ‘किंग’ के लिए अनिल कपूर पूरी तरह बाल्ड लुक में नजर आने वाले हैं। यह उनके करियर का अब तक का सबसे बड़ा और शॉकिंग लुक माना जा रहा है, क्योंकि अपने पूरे फिल्मी सफर में उन्होंने कभी ऐसा लुक नहीं अपनाया।
हालांकि, मेकर्स ने अनिल कपूर के किरदार को लेकर अभी तक कोई ऑफिशल जानकारी शेयर नहीं की है, लेकिन खबरों की मानें तो फिल्म में उन्हें शाहरुख खान के मेंटर की भूमिका में देखा जा सकता है। इसी किरदार की डिमांड के चलते अनिल कपूर को बाल्ड लुक अपनाना पड़ा है।
अनिल कपूर ज्यादातर एक जैसे लुक में नजर आए हैं, लेकिन उनके करियर में कुछ मौके ऐसे भी आए हैं जब उन्होंने अपने लुक के साथ प्रयोग किया। फिल्म ‘लम्हे’ में वो बिना मूछों के नजर आये थे। बाद में वे ‘झूठ बोले कौआ काटे’ और ‘सलाम-ए-इश्क’ जैसी फिल्मों में भी क्लीन शेव लुक में नजर आए, लेकिन पूरी तरह गंजा लुक उन्होंने कभी नहीं अपनाया।
शाहरुख खान की ‘किंग’ साल 2026 की सबसे मच-अवेटेड फिल्मों में से एक मानी जा रही है। फिल्म की शूटिंग फिलहाल जारी है। यह फिल्म इसलिए भी खास है क्योंकि इसके जरिए शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान थिएट्रिकल डेब्यू करने जा रही हैं। फिल्म में शाहरुख खान, सुहाना खान और अनिल कपूर के साथ-साथ अरशद वारसी, सौरभ शुक्ला, जैकी श्रॉफ, अभिषेक बच्चन, अभय वर्मा, राघव जुयाल, रानी मुखर्जी, दीपिका पादुकोण और जयदीप अहलावत अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे। फिल्म को सिद्धार्थ आनंद ने डायरेक्ट किया है और अभी तक की जानकारी के अनुसार ‘ किंग’ क्रिसमस 2026 पर रिलीज हो सकती है।
बड़ी खबरेंView All
बॉलीवुड
मनोरंजन
ट्रेंडिंग