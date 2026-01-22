SRK की ‘King’ पर आया बड़ा अपडेट, फिल्म में अनिल कपूर का नया अवतार मचाएगा तहलका

दशकों से एक जैसे लुक में नजर आने वाले अनिल कपूर का यही अंदाज अब उनका सिग्नेचर स्टाइल बन चुका है। लेकिन अब निर्देशक सिद्धार्थ आनंद फिल्म ‘किंग’ में उन्हें बिल्कुल नए अवतार में पेश करना चाहते हैं। इसी वजह से इस फिल्म में अनिल कपूर को एक नया लुक दिया जा रहा है, जो दर्शकों को हैरान कर सकता है। ‘बॉक्स ऑफिस वर्ल्ड वाइड’ की रिपोर्ट्स के अनुसार, ‘किंग’ के लिए अनिल कपूर पूरी तरह बाल्ड लुक में नजर आने वाले हैं। यह उनके करियर का अब तक का सबसे बड़ा और शॉकिंग लुक माना जा रहा है, क्योंकि अपने पूरे फिल्मी सफर में उन्होंने कभी ऐसा लुक नहीं अपनाया।