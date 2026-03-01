सलमान खान की ‘मातृभूमि’ में चीनी गाने का इस्तेमाल, हिमेश रेशमिया करेंगे गाने को तैयार

'मिड डे' की रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म में एक खास चीनी गाना शामिल किया जाएगा, जिसे मशहूर संगीतकार हिमेश रेशमिया तैयार करेंगे। फिल्म की शूटिंग का पहला बड़ा शेड्यूल लद्दाख में पूरा किया गया था, जहां सलमान खान ने अपने किरदार के लिए कड़ी मेहनत की। वह इस फिल्म में शहीद कर्नल संतोष बाबू के रोल में नजर आने वाले हैं।