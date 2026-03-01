सलमान खान की ‘मातृभूमि’ में चीनी गाने का इस्तेमाल, हिमेश रेशमिया करेंगे गाने को तैयार

Salman Khan Maatrubhumi To Have Chinese Song (सोर्स- एक्स)
Salman Khan Maatrubhumi To Have Chinese Song: बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान की मच अवेटेड फिल्म ‘मातृभूमि: मे वॉर रेस्ट इन पीस’ इन दिनों लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। 2020 में हुए गलवान घाटी झड़प पर आधारित इस फिल्म को लेकर अब एक नया अपडेट सामने आया है, जिसने दर्शकों की उत्सुकता और बढ़ा दी है।
'मिड डे' की रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म में एक खास चीनी गाना शामिल किया जाएगा, जिसे मशहूर संगीतकार हिमेश रेशमिया तैयार करेंगे। फिल्म की शूटिंग का पहला बड़ा शेड्यूल लद्दाख में पूरा किया गया था, जहां सलमान खान ने अपने किरदार के लिए कड़ी मेहनत की। वह इस फिल्म में शहीद कर्नल संतोष बाबू के रोल में नजर आने वाले हैं।
हालांकि, फिल्म को और प्रभावशाली बनाने के लिए अब मुंबई में अतिरिक्त शूटिंग की जा रही है। बताया जा रहा है कि फिल्म में कुछ नए सीन जोड़े जा रहे हैं, जिसके चलते टीम ने दोबारा कैमरा संभाला है।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म में एक ऐसा गाना फिल्माया जाएगा जो चीनी भाषा और संस्कृति से प्रेरित होगा। इस गाने को हिमेश रेशमिया कंपोज करेंगे और इसे खास तरीके से फिल्माया जाएगा। यह गाना कहानी के भावनात्मक पहलू को और गहराई देने का काम करेगा।
इस खबर के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर भी चर्चा तेज हो गई है। कुछ लोग इसे फिल्म की कहानी के लिए जरूरी बता रहे हैं, तो वहीं कुछ दर्शक इसे संवेदनशील विषय से जोड़कर देख रहे हैं।
फिल्म का नाम पहले ‘बैटल ऑफ गलवान’ रखा गया था, लेकिन बाद में इसे बदलकर ‘मातृभूमि: मे वॉर रेस्ट इन पीस’ कर दिया गया। निर्देशक अपूर्वा लाखिया का मानना है कि यह फिल्म केवल एक युद्ध की कहानी नहीं है, बल्कि इसमें सैनिकों की भावनाएं, त्याग और इंसानियत की झलक भी देखने को मिलेगी।
उन्होंने यह भी कहा कि नया शीर्षक फिल्म की आत्मा को बेहतर तरीके से दर्शाता है और दर्शकों के साथ गहरा जुड़ाव बनाने में मदद करेगा।
इस फिल्म में चित्रांगदा सिंह, विपिन भारद्वाज जैसे कलाकार भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे। फिल्म को बड़े स्तर पर तैयार किया जा रहा है, जिससे यह साल की सबसे चर्चित फिल्मों में से एक बन चुकी है।
देशभक्ति और भावनाओं से जुड़ी इस कहानी को लेकर दर्शकों में खासा उत्साह है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि फिल्म में शामिल किया जाने वाला यह चीनी गाना कहानी को किस तरह प्रभावित करता है और दर्शकों की प्रतिक्रिया कैसी रहती है।
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