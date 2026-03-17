श्रद्धा कपूर बनने जा रहीं दुल्हनिया, राहुल मोदी से होगी शादी? मौसी तेजस्विनी कोल्हापुरे ने बताया सच

Shraddha Kapoor Rahul Mody Wedding: बॉलीवुड अभिनेत्री श्रद्धा कपूर एक बार फिर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में हैं। खबरें सामने आ रही हैं कि वह अपने कथित बॉयफ्रेंड राहुल मोदी के साथ जल्द ही शादी के बंधन में बंध सकती हैं। हालांकि, इस पूरे मामले पर अब तक अभिनेत्री की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन परिवार के एक सदस्य के बयान ने इन चर्चाओं को नया मोड़ दे दिया है।