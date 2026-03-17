श्रद्धा कपूर बनने जा रहीं दुल्हनिया, राहुल मोदी से होगी शादी? मौसी तेजस्विनी कोल्हापुरे ने बताया सच

Shraddha Kapoor Rahul Mody Marriage (सोर्स- एक्स)
Shraddha Kapoor Rahul Mody Wedding: बॉलीवुड अभिनेत्री श्रद्धा कपूर एक बार फिर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में हैं। खबरें सामने आ रही हैं कि वह अपने कथित बॉयफ्रेंड राहुल मोदी के साथ जल्द ही शादी के बंधन में बंध सकती हैं। हालांकि, इस पूरे मामले पर अब तक अभिनेत्री की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन परिवार के एक सदस्य के बयान ने इन चर्चाओं को नया मोड़ दे दिया है।
पिछले कुछ सालों से श्रद्धा कपूर और राहुल मोदी के रिश्ते को लेकर कई तरह की खबरें आती रही हैं। दोनों को कई मौकों पर साथ देखा गया है और सोशल मीडिया पर भी अभिनेत्री अक्सर ऐसे संकेत देती रही हैं, जिससे फैंस उनके रिश्ते को लेकर अटकलें लगाते रहे हैं।
हाल ही में जब इस मुद्दे पर उनकी मौसी और अभिनेत्री तेजस्विनी कोल्हापुरे से सवाल किया गया, तो उन्होंने इस पर कुछ खास जानकारी नहीं दी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि उन्हें इस तरह की किसी भी योजना की जानकारी नहीं है। उनके इस जवाब के बाद ये साफ हो गया कि फिलहाल शादी को लेकर कोई पुख्ता जानकारी सामने नहीं आई है।
बातचीत के दौरान तेजस्विनी कोल्हापुरे ने ये भी कहा कि उन्हें गर्व है कि श्रद्धा कपूर अपने परिवार की फिल्मी विरासत को आगे बढ़ा रही हैं। उन्होंने अपनी बहन पद्मिनी कोल्हापुरे का जिक्र करते हुए कहा कि हर पीढ़ी ने अपने तरीके से इंडस्ट्री में योगदान दिया है। उनके मुताबिक, अलग-अलग दौर में स्टारडम का स्वरूप बदलता रहा है, लेकिन परिवार का नाम हमेशा बना रहा है।
कोल्हापुरे परिवार के बीच फिल्मों को लेकर गहरी समझ और जुड़ाव है। तेजस्विनी कोल्हापुरे ने बताया कि परिवार के सदस्य एक-दूसरे के काम पर चर्चा करते हैं, शूटिंग से जुड़ी झलकियां साझा करते हैं और जरूरत पड़ने पर सुझाव भी देते हैं। इससे उनके बीच एक मजबूत पेशेवर और पारिवारिक रिश्ता बना रहता है।
यह पहला मौका नहीं है जब श्रद्धा कपूर की शादी को लेकर अटकलें सामने आई हैं। इससे पहले भी कई बार ऐसी खबरें मीडिया में आईं, लेकिन हर बार ये केवल अफवाह ही साबित हुईं। फिलहाल फैंस को उस दिन का इंतजार है जब वो अभिनेत्री को असल जिंदगी में दुल्हन के रूप में देख पाएंगे।
वर्क फ्रंट की बात करें तो श्रद्धा कपूर जल्द ही फिल्म ‘ईथा’ में नजर आने वाली हैं। ये फिल्म मशहूर लोक कलाकार विठाबाई भाऊ मंग नारायणगांवकर की जिंदगी पर आधारित बताई जा रही है। फिल्म का निर्देशन लक्ष्मन उतेरकर कर रहे हैं और इसमें रणदीप हुड्डा भी अहम भूमिका निभाएंगे। हालांकि, फिल्म की रिलीज डेट अभी घोषित नहीं की गई है।
बड़ी खबरेंView All
बॉलीवुड
मनोरंजन
ट्रेंडिंग