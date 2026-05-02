Raja Shivaji Box Office Collection Day 1: रितेश की ‘राजा शिवाजी’ ने ओपनिंग पर काटा गदर, छप्परफाड़ हुई कमाई

Raja Shivaji Box Office Collection Day 1: मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज की वीरता की गाथा आज एक बार फिर बड़े पर्दे पर आई है। रितेश देशमुख की बहुप्रतीक्षित ऐतिहासिक फिल्म राजा शिवाजीजिसका फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे थे वो 1 मई, 2026 को महाराष्ट्र दिवस के खास मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और अब उसके पहले दिन के आंकडे़ सामने आ गए हैं। फिल्म ने उम्मीद के मुताबिक बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार शुरुआत की है और ओपनिंग पर डबल डिजिट में कलेक्शन कर सबको हैरान कर दिया है।